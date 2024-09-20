巴拉圭15歲足球小將遭對手飛踢後尾枕　賽場上圍毆致死

民族隊教練維特（Leonardo Vit）透露，事發當時，多明格斯就在他身邊，突然被對手從背後飛踢攻擊，踢中了後尾枕，隨即倒地，接着又遭到其他人多次補踢。儘管醫護人員緊急搶救，但多明格斯因重傷無法恢復，最終在送醫後宣告不治。

巴拉圭U15足球聯賽發生一起震驚的致命衝突事件，15歲球員多明格斯（Ismael Dominguez）於比賽尾聲遭對手飛踢重擊後腦，最終不幸身亡。悲劇發生在民族俱樂部（Club Nacional）與博克龍（Boqueron）的比賽中，當時兩隊球員爆發肢體衝突。

至今尚無人被捕

驗屍結果顯示，多明格斯的後頸部受到重創，導致內部出血致死。這位年輕球員的父親心碎地表示，兒子從小夢想成為職業足球員，希望有一天能為巴黎聖日耳門效力，他的突然離世讓全家人悲痛欲絕。

多明格斯的葬禮已於17日舉行，數百名同學參加追悼會，手持白色氣球向他致敬。俱樂部也發表聲明，譴責賽場暴力，哀悼這位年輕天才的離去。目前，當地警方已展開調查，並傳喚多名目擊者作證，然而至今尚無人被捕，案件仍在調查中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章