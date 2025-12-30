巴拿馬地方政府拆華人紀念碑爆外交風波 北京嚴正交涉 總統令原址重修

巴拿馬阿拉伊漢市政府在未徵得華僑華人代表同意下，以結構損毀構成風險為由拆除2004年建造、位於巴拿馬運河西側美洲大橋觀景台的中巴公園及華人抵巴150周年紀念碑，引發兩國外交風波，北京提出嚴正交涉。巴拿馬總統穆利諾公開譴責，總統府下令立即在原址重修紀念碑。

解釋紀念碑結構受損 致安全風險 當地周六晚有大型推土機和工人到紀念碑進行拆卸工程。阿拉伊漢市政府解釋，紀念碑結構受損又致風險，考慮公共安全而拆除，否認有政治動機，但未有交代為何於晚上進行拆除工程。

在北京，外交部昨日批評強拆紀念碑的行徑性質十分惡劣，嚴重傷害廣大僑胞感情，有違中巴友好大局，指大量中國勞工在19世紀前往巴拿馬，為修建巴拿馬兩洋鐵路和開鑿巴拿馬運河作出重要貢獻，甚至付出生命代價，紀念碑是對中國勞工對巴拿馬重大歷史貢獻和中巴傳統友誼的見證和紀念，是對華人積極融入當地社會的認可。中方要求巴拿馬徹查事件，儘快糾正錯誤行徑，及時消除惡劣影響。巴拿馬總統穆利諾早前亦批評阿拉伊漢市市長拆毀華人紀念碑是野蠻行徑，不可原諒，敦促立即展開調查，並下令立即在原址重修紀念碑。

巴拿馬國會在2004年通過決議，將每年3月30日定為「全國華人節」，肯定19世紀以來大量華人參與兩洋鐵路建設、安家興業的貢獻。當地華人集資建造中巴公園和紀念碑，並於2007年正式落成，被當地華人視作重要標誌。