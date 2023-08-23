巴拿馬漢壞船困無人島3日　靠1招求救令飛機睇到

一名64歲巴拿馬籍的男子在加勒比海航行時，因帆船故障被困於一座無人的荒島，全靠發射照明彈吸引到搜救飛機的注意，最後脫困，原來這名男子已經被困無人島3日。就連美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)亦讚這名男子，並提醒出海時，一定要備妥裝備。

綜合報道，邁阿密地區海岸防衛隊一架HC-144海洋哨兵搜救直升機18日在美國佛州、古巴與巴哈馬之間的薩爾礁島(Cay Sal)發現一艘毀損的帆船，附近亦有施放照明彈的跡象，機組人員搜索後發現某處沙灘寫有「SOS」的求救訊號，並確定有一名男子被困於這座無人島。海岸防衛隊隨後先向他空投了糧食、水和無線電等補給品，以建立雙方通訊。男子告訴海岸防衛隊，他的帆船在航行中意外故障，已被困島上3日。從海岸防衛隊發放的相片顯示，沙灘寫有「SOS」的求救訊號，以及相信是被困男子臨時搭建的容身帳篷等。