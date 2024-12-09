巴沙爾遭KO 西方制裁、石油命脈被反政府武裝切斷是致命傷｜敘利亞局勢

捱過10多年內戰的巴沙爾政權迅速倒台，敘利亞的權力真空已成為中東一項緊迫挑戰，不排除變為派系割據混戰的第二個利比亞。 美國《華爾街日報》分析指，掌權50多年的巴沙爾家族政權倒台，把政府軍因長年腐敗、叛逃及國家經濟危機而形同虛設，以及男性逃避徵兵的黑暗面暴露出來。 政府軍缺乏物資，加上長年內戰而耗弱，盤據敘利亞西北部的沙姆解放組織11月27日發動閃電戰、於30日即攻佔第二大城市阿勒頗，以驚人速度攻城掠地，政府軍幾乎不戰潰逃，首都大馬士革12月8日失守，巴沙爾政府瞬間倒台。

巴沙爾與烏克蘭、哈馬斯命運相連？ 敘利亞2011年因反政府示威浪潮演變成內戰，巴沙爾政府一度岌岌可危，其後經盟友俄羅斯及伊朗支援下，與反政府武裝戰鬥10年後才收復三分二土地。 然而轉折點是，2022年2月底俄羅斯入侵烏克蘭後被戰事拖垮、2023年10月因哈馬斯突襲以色列引爆新一輪以巴衝突，伊朗在以哈戰事、以黎衝突中遭削弱，俄羅斯與伊朗已無暇顧及敘利亞。 《華盛頓郵報》分析指，隨著美國及西方經濟制裁施壓與連年戰耗，敘利亞經濟早已凋零。有報道指敘利亞政府近年要靠類安非他命藥物芬乃他林(Captagon)的非法貿易來維持財源。

1200萬敘利亞人淪為難民 10多年內戰令敘利亞元氣大傷，2,200萬人口中至少1,200萬人淪為難民，外逃或在國內流離失所，90%人口生活貧困。世界銀行估計，敘利亞國民生產總值(GDP)從內戰前的2,520億美元下降至2021年只剩90億美元，連年輕人的預期壽命也短了。

石油命脈由誰掌控？ 此外，石油命脈被切斷是巴沙爾政府另一致命傷。長年報道阿拉伯消息的阿瑪賈拉雜誌(Al-Majallah)指出，美國支持、以庫爾德人為主的反政府武裝敘利亞民主力量(SDF)佔據約四分一敘利亞土地，控制資源最豐富的東部幼發拉底河地帶，敘利亞90%油田、超過一半的天然氣田都在這裡。

美國竊取敘利亞石油 ？ 敘利亞因遭西方制裁而無法在國際出售石油，SDF開採後將石油拿到黑市以每桶約15美元賤賣，敘利亞人民無法受惠。此外，據報美軍車隊進入敘國東北部油田，官媒多次指控美軍「竊奪」石油。 半島電視台指出，民眾覺得日子愈來愈難過，巴沙爾成為眾矢之的，許多政府軍士兵不願為他打仗。據報，這次軍人和警察在反政府武裝隊逼近前，棄守崗位或主動繳械。 這次讓巴沙爾倒台的反政府武裝沙姆解放組織，卡塔爾是其背後長期的掩護者。現在。卡塔爾希望代表阿拉伯世界，去推動敘利亞在聯合國監督下成立過渡政府，再建立一個包含舊政府官員和反對派的新政府。

然而，敘利亞正處於派系割據的混亂局面。土耳其支持的武裝組織控制敘利亞西部一直到大馬士革；美國支持的庫德族勢力控制東北部；約旦支持的民兵管治敘國南部。