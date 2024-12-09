巴沙爾「逃亡密道」曝光　設有客廳睡房通道卡車也能通過(有片)｜敘利亞局勢

敘利亞總統巴沙爾政權倒台，有消息指他與妻兒已到俄羅斯莫斯科獲庇護。反政府武裝進入巴沙爾的別墅，發現他與家人逃亡的秘密通道。片段可見，一條白色樓梯通向地底，走過狹長的階梯和走廊後，是長長的通道，然後是像客廳的房間，另有房間放有睡床。地道不時有指示牌，穿過一處又見樓梯通往其他地方，可說是四通八達。

片段的帖文稱，巴沙爾別墅地底有大型地道網，寬闊的通道讓卡車可載軟性毒品及黃金通過。另有上載片段稱，地道設有通風系統，有客廳、睡房，以及可上鎖的金屬門。巴沙爾逃離國家，結束了13年內戰及其家族60年的獨裁管治。報道指，他的兄弟下落不明。