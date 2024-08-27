巴漢遭蛇咬認不出品種　直接捉去醫院求救(有片)

曾有專家指出，不慎被蛇咬要傷，應保持冷靜，盡可能觀察並認清蛇的特徵，求醫時向醫護人員陳述，以確保院方施打合適血清。巴西聖保羅州海岸就有一名男子，早前在工作時被一條蛇咬傷，由於他認不出那條蛇的品種，為了保命，豁出一切拼命將蛇捉住，一併帶到當地急症室，以求醫生能夠為他施打正確的血清。

綜合報道，事發於5日，聖保羅州海岸瓜魯雅一名男工人在工地工作時發現一條蛇，當他試圖將蛇移走時，卻不慎被蛇咬傷，由於不認識那蛇的品種，事主第一時間將蛇捉住，一併帶到達瓜魯雅的醫院急診中心求醫，輪候期間，他與醫護敍述經過時，還將裝著蛇的黑膠袋丟下，徒手捉著那條活生生的蛇，嚇得在場醫護退避三舍，不敢靠近，亦有人拍下這個駭人畫面。

巴西蝮蛇是當地最常見且危險的毒蛇之一 最後醫護證實那條蛇為巴西蝮蛇(Bothrops jararaca)，立即為事主進行急救，之後轉送至聖塔瑪麗亞醫院作進一步治療。同時，瓜魯雅市政警察和環保小組到場帶走那條蛇，並將它帶到放生在靠近聖克魯斯海員區的巴拉山上放生。生物學家Daniel Monteiro Bortone接受訪問時表示，巴西蝮蛇是巴西最常見且危險的毒蛇之一，在部分地區十分常見。這種蛇的毒液能引發劇烈疼痛、腫脹及出血。博爾通建議，被蛇咬傷後應立即清洗傷口，喝大量水，並迅速就醫，強調不要在傷口周圍切割、吸出毒液或使用止血帶，這些錯誤的急救方法只會加重受害者的病情。此外，專家建議情況許可下，可拍下蛇的相片，讓醫護協助辯認。

Picado por jararaca, homem leva serpente à UPA e surpreende equipe médica

📹: Reprodução/Guarujá Mil Grau pic.twitter.com/5RJnyZ9FRC — Portal Costa Norte (@costanortenews) August 22, 2024