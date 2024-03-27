巴爾的摩塌橋｜仍有6人失蹤料生存機會渺茫　馬里蘭州進入緊急狀態

美國馬里蘭州巴爾的摩主要大橋Francis Scott Key Bridge周二(26日)凌晨遭貨櫃船撞擊，導致大橋倒塌。當局指，橋面當時有8人，其後救起兩人，其中一人送院後不治，另外一人接受治療後已經出院。另外6人仍然失蹤，救援人員已暫停搜救，死亡人數或增至7 人。馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)宣布該州進入緊急狀態。

美國國家運輸安全委員會正就今次事故展開調查，美國聯邦調查局確認並非恐怖襲擊。初步調查指，貨船出事前失去動力，並且發出求救信號，不久就撞上大橋，相關部門接報後，已經開始阻截車輛駛入大橋。緊急救援人員暫停搜尋6名失蹤者。海岸防衛隊說，根據搜尋的時間長度和水溫，不相信會發現生還者。當局亦假定已經遇難，搜救行動會持續到當地星期三早上結束。