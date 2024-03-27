巴爾的摩塌橋｜仍有6人失蹤料生存機會渺茫　馬里蘭州進入緊急狀態

美國馬里蘭州巴爾的摩主要大橋Francis Scott Key Bridge周二(26日)凌晨遭貨櫃船撞擊，導致大橋倒塌。當局指，橋面當時有8人，其後救起兩人，其中一人送院後不治，另外一人接受治療後已經出院。另外6人仍然失蹤，救援人員已暫停搜救，死亡人數或增至7 人。馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)宣布該州進入緊急狀態。
美國國家運輸安全委員會正就今次事故展開調查，美國聯邦調查局確認並非恐怖襲擊。初步調查指，貨船出事前失去動力，並且發出求救信號，不久就撞上大橋，相關部門接報後，已經開始阻截車輛駛入大橋。緊急救援人員暫停搜尋6名失蹤者。海岸防衛隊說，根據搜尋的時間長度和水溫，不相信會發現生還者。當局亦假定已經遇難，搜救行動會持續到當地星期三早上結束。
涉事貨櫃船Dali號當地周二凌晨剛駛離巴爾的摩港，前往斯里蘭卡科倫坡，貨船撞船後一度起火，船上沒有人員受傷。有傳媒報道，2016年，Dali號在比利時安特衛普港曾撞上碼頭，其後驗船時發現有結構問題。
拜登：聯邦政府將承擔重建費用
馬里蘭州州長摩爾宣布該州進入緊急狀態。Francis Scott Key Bridge橫跨的帕塔普斯科河，事發後，大橋所有行車線封閉，巴爾的摩海面所有船隻交通亦要暫停，直至另行通知。事故可能會損害經濟，以至影響美國東岸的物流供應鏈，特別是運送農業設備和汽車等。
總統拜登形容大橋倒塌是可怕事件，強調目前首要任務是搜救失蹤者，他亦會盡快前往巴爾的摩。拜登又說，巴爾的摩港是美國最大的航運樞紐之一，確保大橋盡快重建並投入運作至關重要，軍方已經開始在現場清理航道的工作，聯邦政府將承擔重建相關費用。