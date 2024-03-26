巴爾的摩塌橋｜巴爾的摩大橋遭貨船撞毀倒塌　消防指多達20人連車墜海(有片)

美國馬里蘭州最大城巴爾的摩發生塌橋事故。位於巴爾的摩市大橋Francis Scott Key Bridge遭貨船撞上，導致部分坍塌。事發於周二(26日)凌晨約1時半，一艘貨船撞上大橋後起火，大橋在幾分鐘後倒塌，有指肇事貨櫃船懸掛新加坡國旗，當局展開搜救。當地消防指事件恐造成多達20人及多車墜海。

事發後，馬里蘭州交通管理局聲明宣布，該橋發生事故後已關閉所有車道。海岸警衛隊證實，凌晨1時27分獲報稱一輛懸掛新加坡國旗的貨船「Dali」號撞上這座橋。據MarineTraffic數據，「Dali」號26日凌晨1時離開巴爾的摩，啟程前往斯里蘭卡Colombo。網上流傳懷疑大橋倒塌一刻，顯示左邊橋墩有一艘貨船，船上起火，未幾大橋倒塌，橋身斷成至少4截。