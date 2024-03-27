巴爾的摩塌橋｜警員及時阻截汽車上橋獲封英雄 生死90秒避免釀大禍

美國巴爾的摩塌橋事故，當局假定6名失蹤者死亡，周三恢復行動搜尋他們遺體。6人均是橋面維修工人，較早時有報道指，兩名獲救者一人送院不治、一人治療後出院；同屬一間公司的工友稱，該名受重傷獲救者仍在救治並陷昏迷。據悉，貨櫃船撞橋時橋上幸好並無汽車，否則釀成更大的災難。警員被封為英雄，他們及時於橋兩端截停雙向車道的汽車上橋。

美聯社報道，緊急事故控制室人員周二凌晨透過無線電通話向警員發警告，指有大型貨櫃船失控駛向市內主要大橋Francis Scott Key Bridge後，警員在90秒內成功攔截上橋的汽車。其中一人說，正打算駛上橋面通知工人，可惜已太遲，他驚慌地說，「整條橋塌下了。」橋面最少8人跌落水，最後2獲救6失蹤。拜登事後表講話稱，船員有向當局發出求救，讓當地政府在大橋遭撞擊前封鎖行車線，「毫無疑問這挽救了多條人命」。他又說，聯邦政府將撥款重建大橋。