巴爾的摩塌橋｜警員及時阻截汽車上橋獲封英雄 生死90秒避免釀大禍

美國巴爾的摩塌橋事故，當局假定6名失蹤者死亡，周三恢復行動搜尋他們遺體。6人均是橋面維修工人，較早時有報道指，兩名獲救者一人送院不治、一人治療後出院；同屬一間公司的工友稱，該名受重傷獲救者仍在救治並陷昏迷。據悉，貨櫃船撞橋時橋上幸好並無汽車，否則釀成更大的災難。警員被封為英雄，他們及時於橋兩端截停雙向車道的汽車上橋。
美聯社報道，緊急事故控制室人員周二凌晨透過無線電通話向警員發警告，指有大型貨櫃船失控駛向市內主要大橋Francis Scott Key Bridge後，警員在90秒內成功攔截上橋的汽車。其中一人說，正打算駛上橋面通知工人，可惜已太遲，他驚慌地說，「整條橋塌下了。」橋面最少8人跌落水，最後2獲救6失蹤。拜登事後表講話稱，船員有向當局發出求救，讓當地政府在大橋遭撞擊前封鎖行車線，「毫無疑問這挽救了多條人命」。他又說，聯邦政府將撥款重建大橋。
巴爾的摩塌橋｜失蹤工人來自危地馬拉、洪都拉斯、墨西哥和薩爾瓦多
失蹤的6名工人來自危地馬拉、洪都拉斯、墨西哥和薩爾瓦多，已知一人是來自薩爾瓦多的Miguel Luna，有親友稱心情焦急，正等待消息。Luna移居美國19年，遺下3名孩子。另一名失蹤者為洪都拉斯移民Maynor Yassir Suazo Sandoval，居於美國18年，有兩名分別18歲和5歲的兒子及女兒。兩名危地馬拉失蹤者分別26歲和35歲。
與遇難者同一建築公司工作的Jesus Campos稱，聽說他們當時正休息，部分人坐在車內。他說，一個月前也曾在橋上工作，「難以想像那橋會倒塌，無人會懂得如何反應」。據悉，聲納探測器發現水裡有5輛車子，包括私家車和工程車。當局仍在調查原因，報道指貨櫃船離開碼頭後失去動力，並快速撞向大橋的橋墩。該艘名叫Dali的貨櫃船去年6月也曾因動力問題遭智利海軍扣查，指船上的加熱系統壓力測量器未能讀取數據。過去27次檢查中兩次發現問題，2016年也涉及一宗事故。