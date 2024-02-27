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國際
2024-02-27 15:17:00

巴菲特富豪老友遺孀捐10億美元　愛因斯坦醫學院宣布學費全免

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巴菲特富豪老友遺孀捐10億美元，愛因斯坦醫學院宣布學費全免。(網上圖片)

巴菲特富豪老友遺孀捐10億美元，愛因斯坦醫學院宣布學費全免。(網上圖片)

美國紐約市布朗克斯區著名的愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)因為收到一名富豪遺孀的10億美元(78億港元)捐款，宣布8月開始，所有學生學費全免。

綜合報道，現年93歲的教授Ruth Gottesman曾在愛因斯坦醫學院任教，亦擔任校董事會主席55年，她已故的丈夫David Sandy Gottesman 是伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)早期投資者，亦是該公司行政總裁、著名股神巴菲特的老朋友。Ruth Gottesman以丈夫的名義進行這筆歷史性捐款，她表示，感謝已故丈夫把資金交給她保管，很榮幸能為這麼有價值的事提供這份禮物。

Ruth Gottesman。(網上圖片) Ruth Gottesman與丈夫David Gottesman。(網上圖片) (左)David Gottesman與巴菲特。(網上圖片)

校長：這份禮物將帶來變革

報道指，這是有史以來向美國學校提供金額最高的捐款之一，也是有史以來醫學院收到的最高額捐款。布朗克斯區是紐約市最窮的行政區，由於過早死亡率高，被評為紐約最不健康的區。校長Yaron Tomer博士表示，這是一份帶來變革的禮物。報道又指，愛因斯坦醫學院每年學費將近5.9萬美元(46萬港元)，學生背負巨額債務。校方已經宣布，8月開始，所有學生，包括目前的在校生，學費都將全免。

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