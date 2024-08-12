巴西一家14口患罕見病6手指6腳趾　大讚彈琴打波超好用(有片)

巴西首都巴西利亞(Brasília)有一個特別家族，一家14口都擁有一個獨特的「招牌」，就是天生每隻手都長有6隻手指，每隻腳都長有6隻腳趾。別以多生的手指、腳趾會成為他們生活的阻礙，反而這個特徵成為他們引以為傲的身體，連親子鑒定都不用做。

綜合報道，這個家族稱為迪施華家族(De Silva family)，共有14人，他們天生都長有6隻手指、6隻腳趾，這種稱為「多指症」(Polydactyly)的遺傳綜合症，在新生兒中的發生率約為千分之一，對迪施華家族而言，他們未有因為與眾不同感到自卑，反而相當自豪多出的手指讓他們在生活中更加得心應手。家族中的孩子Guilherme表示 ：「有6隻手指最酷的地方就是能一次拿很多東西」。學鋼琴的Maria認為，她能按到更多琴鍵。足球守門員Joao Assis直言，多出的手指讓他能撲到常人接不到的球。