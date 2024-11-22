巴西主持人誤將拜登講成拉登　尷尬笑稱「我太瘋狂」

這個口誤讓許多人哭笑不得！一名巴西老牌女主持人，最近在節目上介紹G20高峰會時，竟口誤將美國總統拜登，說成了恐怖分子拉登，讓她不斷尷尬狂笑，並稱自己實在太瘋狂了。
據《Jovem Pan》及《CNN BRAZIL》等巴西媒體綜合報道，高齡75歲的巴西知名女主人布拉加 (Ana Maria Braga) ，19日在直播電視節目《Mais Você》中不慎口誤，竟將祖·拜登（Joe Biden）稱為本·拉登（Bin Laden）。
與來自美國的「本·拉登」握手
節目一開始她介紹，G20高峰會當時在里約熱內盧現代藝術博物館舉行，有19名世界領導人參加。
布拉加說道：「今天是20國集團峰會的最後一天。總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和第一夫人姜嘉（Janja Lula da Silva）歡迎各國元首，並拍攝了一系列正式照片，法國總統馬克龍與來自美國的『本·拉登』親切握手」。
出現許多meme及表情包
當布拉加脫口而出「本·拉登」之後，身旁的男主持人馬內（Louro Mané）簡直快被嚇呆，趕緊插嘴說「祖·拜登」，布拉加隨即發現自己的錯誤，尷尬狂笑直說：「大早上的，我太瘋狂了，是祖·拜登啦」。
雖然布拉加及時更正，但尷尬影片已經放送到巴西全國，而且廣大的網友還不打算放過她，在社交平台X上出現許多meme及搞笑表情包，甚至還有人把布拉加熱舞的影片，背後配上大爆炸，大肆揶揄一番。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
“Bin laden dos Estados Unidos”— ciça pereira (@cica_pereira) November 19, 2024
Na Maria Braga confundindo o Biden com Bin Laden ao vivo.
A musa é terrivel kk pic.twitter.com/ysvgpeFnc3