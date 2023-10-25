巴西亞馬遜河乾涸 2000年前人臉岩雕重見天日(多圖)

巴西亞馬遜河地區陷入嚴重乾旱，河水水位降至有紀錄以來最低點，2000多年前刻在河畔岩石上的人臉圖案和符號等重見天日。

岩石凹槽是甚麼？

巴西國家歷史與藝術遺產研究所考古學家奧里維拉(Jaime de Santana Oliveira)周一(23日)表示，亞馬遜河一些岩石雕刻早已「露面」，但現在有更多不同種類的雕刻浮出水面，將更有助研究人員判定它們的起源。部分岩石出現光滑的凹槽，據信是歐洲人抵達前，原住民在這裡削尖弓箭和矛。

奧里維拉指出，雖無法準確判斷這些岩雕的年代，但該處在1,000至2,000年前曾有人類生活的痕跡，推斷人臉石刻就是從那時留下。這岩石點稱為拉古斯角(Ponto das Lajes)，位於亞馬遜河北岸，接近黑河(Rio Negro)及蘇里摩希河(Solimoes River)的交匯處。