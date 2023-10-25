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國際
2023-10-25 14:31:28

巴西亞馬遜河乾涸 2000年前人臉岩雕重見天日(多圖)

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追溯至2000年前的人臉岩雕露出。(路透社)

追溯至2000年前的人臉岩雕露出。(路透社)

巴西亞馬遜河地區陷入嚴重乾旱，河水水位降至有紀錄以來最低點，2000多年前刻在河畔岩石上的人臉圖案和符號等重見天日。

岩石凹槽是甚麼？

巴西國家歷史與藝術遺產研究所考古學家奧里維拉(Jaime de Santana Oliveira)周一(23)表示，亞馬遜河一些岩石雕刻早已「露面」，但現在有更多不同種類的雕刻浮出水面，將更有助研究人員判定它們的起源。部分岩石出現光滑的凹槽，據信是歐洲人抵達前，原住民在這裡削尖弓箭和矛。

奧里維拉指出，雖無法準確判斷這些岩雕的年代，但該處在1,0002,000年前曾有人類生活的痕跡，推斷人臉石刻就是從那時留下。這岩石點稱為拉古斯角(Ponto das Lajes)，位於亞馬遜河北岸，接近黑河(Rio Negro)及蘇里摩希河(Solimoes River)的交匯處。

亞馬遜河地區追溯至2000年前的岩雕。(路透社) 亞馬遜河地區追溯至2000年前的人臉岩雕。(路透社) 亞馬遜河地區追溯至2000年前的人臉岩雕。(路透社) 岩石點位於亞馬遜河北岸。(路透社) 奧里維拉檢視岩石上的光滑凹槽，估計原住民在這裡削尖弓箭和矛。(路透社) 追溯至2000年前的岩雕露出。(路透社) 追溯至2000年前的人臉岩雕露出。(路透社) 岩石點位於亞馬遜河北岸。(路透社) 巴西亞馬遜州部分河流乾涸。(資料圖片) 巴西亞馬遜州部分河流乾涸。(資料圖片) 巴西亞馬遜州部分河流乾涸。(資料圖片)

河水水位大幅下降

奧里維拉指，這些岩雕在2010年首度被人發現，但今年乾旱更加嚴重，黑河水位自7月以來下降了15米，露出一大片岩石和沙地，而該處原本沒有河灘地。奧里維拉說：「這一次，我們不只發現更多雕刻，還有刻在岩石上的人臉圖案。」

河道乾涸影響物流運輸

受到乾旱影響，亞馬遜河上月底水位每日下降約30厘米，每年這個時候，亞馬遜州首府瑪瑙斯的平均河水水位，會比雨季高峰時低約4.4厘米，但今年已低了7.4厘米。其中特費(Tefé)乾旱最嚴重的地區，上月降雨量是紀錄平均的三分一，許多河道乾涸，食物及燃料等物流運輸受阻。

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