巴西亞馬遜逾百淡水豚集體暴斃 元兇是甚麽？(多圖)

巴西亞馬遜地區近日遭遇歷史性乾旱，湖水溫度創有紀錄新高，部分水域更錄得超過攝氏39度高溫。美國有線電視新聞網(CNN)報道，馬米拉瓦研究所(Mamiraua Institute)表示，過去一周，逾百條亞馬遜淡水豚在特費湖(Lake Tefe)暴斃。

誰是罪魁禍首？

該研究所指，這種情況很不尋常，創紀錄的湖水溫度和亞馬遜地區發生歷史性乾旱，可能是「元兇」。這讓氣候學家更擔憂人類活動和極端乾旱為亞馬遜地區帶來的影響。

馬米拉瓦研究所指出：「現在就這個極端案例的起因作結論，還為時尚早，但根據我們專家的說法，這肯定與特費湖的乾旱期以及高溫有關，部分水域溫度超過攝氏39度。」