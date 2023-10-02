巴西亞馬遜逾百淡水豚集體暴斃 元兇是甚麽？(多圖)

巴西亞馬遜地區近日遭遇歷史性乾旱，湖水溫度創有紀錄新高，部分水域更錄得超過攝氏39度高溫。美國有線電視新聞網(CNN)報道，馬米拉瓦研究所(Mamiraua Institute)表示，過去一周，逾百條亞馬遜淡水豚在特費湖(Lake Tefe)暴斃。
誰是罪魁禍首？
該研究所指，這種情況很不尋常，創紀錄的湖水溫度和亞馬遜地區發生歷史性乾旱，可能是「元兇」。這讓氣候學家更擔憂人類活動和極端乾旱為亞馬遜地區帶來的影響。
馬米拉瓦研究所指出：「現在就這個極端案例的起因作結論，還為時尚早，但根據我們專家的說法，這肯定與特費湖的乾旱期以及高溫有關，部分水域溫度超過攝氏39度。」
轉移河流動物困難重重
全球最大水道亞馬遜河正值旱季，一些河流動物也飽受破紀錄高溫煎熬。保育組織正試圖將倖存的亞馬遜淡水豚從郊區潟湖和池塘，轉移到水溫較低的河流主幹，但因該地區偏遠，要行動並不容易。研究員科埃略(Andre Coelho)指出，將這些淡水豚轉移到其他河流不太安全，因為野放動物前，檢驗牠們是否帶有毒素或病毒非常重要。
除了野生動物受害，亞馬遜地區的乾旱亦對經濟造成衝擊。亞馬遜州59個城市的河流水位低於平均值，阻礙了運輸和捕魚。氣象當局預測未來幾周將出現更嚴重乾旱，屆時恐導致更多亞馬遜河豚死亡。