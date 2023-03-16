巴西交友網站 以教授男人征服女性課程為名跨國詐騙

巴西聖保羅市發生一宗跨國網絡交友騙案，至少4名女子報警稱在聚會上成為兩名外籍導師的「白老鼠」，該聚會是教導男性如何征服女性課程的實踐課。

當地傳媒報道，聚會2月下旬在聖保羅市南部莫倫比區(Morumbi)一間豪宅舉行，由「百萬富翁社交圈」(Millionaire Social Circle，MSC)網站的皮卡阿爾法(Mike Pickupalpha)和龐德(David Bond)推廣。

自稱網絡戀愛專家

皮卡阿爾法在YouTube頻道播出他在多國使用隱藏鏡頭偷拍女性的畫面，而龐德的真名是馬佩爾(Steven Mapel)，自稱是網絡戀愛專家和數碼內容製作人。

MSC網站向不同國家的外國男性提供的課程收費起價1.2萬美元(約9.3萬元)，教授如何征服女性，並提供兩周國外旅行。除巴西外，去年2月、7月和8月分別在哥斯達黎加、哥倫比亞和菲律賓辦過類似活動，下一站8月將在泰國舉行。