巴西交友網站 以教授男人征服女性課程為名跨國詐騙

巴西聖保羅市發生一宗跨國網絡交友騙案，至少4名女子報警稱在聚會上成為兩名外籍導師的「白老鼠」，該聚會是教導男性如何征服女性課程的實踐課。
當地傳媒報道，聚會2月下旬在聖保羅市南部莫倫比區(Morumbi)一間豪宅舉行，由「百萬富翁社交圈」(Millionaire Social Circle，MSC)網站的皮卡阿爾法(Mike Pickupalpha)和龐德(David Bond)推廣。
自稱網絡戀愛專家
皮卡阿爾法在YouTube頻道播出他在多國使用隱藏鏡頭偷拍女性的畫面，而龐德的真名是馬佩爾(Steven Mapel)，自稱是網絡戀愛專家和數碼內容製作人。
MSC網站向不同國家的外國男性提供的課程收費起價1.2萬美元(約9.3萬元)，教授如何征服女性，並提供兩周國外旅行。除巴西外，去年2月、7月和8月分別在哥斯達黎加、哥倫比亞和菲律賓辦過類似活動，下一站8月將在泰國舉行。
網站售旅遊套票 收費高昂
根據網站，名為「環遊世界」的6國旅遊套票售價為5萬美元(約39萬港元)，介紹巴西之旅的內容是：「快來與龐德和皮卡阿爾法一起探索，結識世界各地的巴西女性，她們以有趣、(身材)曲線和熱情而聞名。」
4名巴西女性報警，表示參加聚會，卻不知道自己被當成外國男人征服女性課程試驗的「白老鼠」，其中兩人收到在交友網站Tinder認識的朋友邀請後，前往聚會。
退休法官批性剝削婦女
皮卡阿爾法被媒體問到是否曾告知女性參加者該聚會是征服課程的實踐課，他沒有正面回答，只說是他與巴西朋友共同組織的成年人聚會，有些人帶了自己的女朋友，所有人都是自願前往，他們負責提供飲食、保安和適當的交通安排。
巴西聯邦法院退休法官麥洛(Cecilia Mello)分析交友網站和犯案手法後表示，該等行為可被視為人口販運以及促進賣淫。
她指，這類詐騙交友網站聲稱提供合法約會，實際上是為有錢男性設計征服女性的課程，作為他們對自己魅力的肯定；他們沒能力管理好自己的情感和愛情生活，但有錢參與巴西性剝削婦女的罪行。