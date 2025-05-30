巴西修女表演Beatbox勁舞　影片破百萬點擊意外爆紅

兩名巴西修女日前在天主教電視節目中即興表演Beatbox口技和舞蹈，在社交媒體上意外爆紅。這段在巴西Pai Eterno（永恆之父）電視頻道播出的片段，已吸引數百萬人次觀看。

關於修道生活的歌曲

據美聯社28日報道，來自「Copiosa Redenção」修會的卡西亞諾（Marizele Cassiano）修女和瑪麗莎（Marisa de Paula）修女，原本是在節目中討論職業靜修活動。她們隨後開始演唱一首關於修道生活的歌曲，並加入Beatbox口技和舞蹈動作，節目主持人巴斯托斯（Giovani Bastos）執事隨後也加入表演。

卡西亞諾修女在接受美聯社採訪時表示：「那一刻非常自然，因為瑪麗莎修女只要你打出一個節拍，她就會跳起來。我習慣唱歌，也習慣了Beatbox，所以對我們來說，這很簡單，很自然。看到它甚至在巴西以外的地方也廣為流傳，也非常令人驚訝，」