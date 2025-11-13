巴西司機忘服血壓藥汽車失控墮樓梯 奇蹟僅輕傷（有片）

巴西聖保羅日前發生車禍，一輛銀色汽車在高速行駛時突然偏離道路，撞穿金屬護欄後墮向一條陡峭的長樓梯。儘管事故畫面令人震驚，48歲司機蘇沙（Railson Souza）奇蹟地僅受輕傷，成功脫險。

根據《每日郵報》報道，車禍發生於當地時間11月8日凌晨5點30分左右。錄影片段顯示，蘇沙駕駛的汀車高速駛近一個急彎時，突然失控偏離道路，隨後撞毀護欄並墮落至長而陡的樓梯上。消防人員趕到現場後，將被困在嚴重損毀車輛中的蘇沙救出。

司機︰上帝真偉大

經醫院掃描和X光檢查，蘇沙並無骨折，僅手指上有輕微擦傷，幾個小時後便出院。對於這次死裡逃生的經歷，蘇沙情緒激動地表示：「上帝真偉大。我渾身酸痛，但好在沒有骨折。」