巴西司機忘服血壓藥汽車失控墮樓梯 奇蹟僅輕傷（有片）

巴西聖保羅日前發生車禍，一輛銀色汽車在高速行駛時突然偏離道路，撞穿金屬護欄後墮向一條陡峭的長樓梯。儘管事故畫面令人震驚，48歲司機蘇沙（Railson Souza）奇蹟地僅受輕傷，成功脫險。
根據《每日郵報》報道，車禍發生於當地時間11月8日凌晨5點30分左右。錄影片段顯示，蘇沙駕駛的汀車高速駛近一個急彎時，突然失控偏離道路，隨後撞毀護欄並墮落至長而陡的樓梯上。消防人員趕到現場後，將被困在嚴重損毀車輛中的蘇沙救出。
司機︰上帝真偉大
經醫院掃描和X光檢查，蘇沙並無骨折，僅手指上有輕微擦傷，幾個小時後便出院。對於這次死裡逃生的經歷，蘇沙情緒激動地表示：「上帝真偉大。我渾身酸痛，但好在沒有骨折。」
蘇沙解釋車禍原因，源於下班回家途中忘記服用高血壓藥物，導致身體不適並劇烈頭痛，最終失控導致意外。「我當時頭痛欲裂。我對車禍的唯一記憶就是汽車在樓梯翻滾，聽到有人喊：『冷靜！』。我不知道自己怎樣會跌到那個位置。」
回顧這次驚險經歷，蘇沙表示：「每次看影片，我都會忍不住流淚。是上帝在那一刻保護了我，讓我今天還能站在這裡。」值得慶幸的是，事故發生時，現場並無行人或其他車輛經過，避免了更大的傷亡。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章