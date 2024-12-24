巴西大橋突斷裂釀2死10多人失蹤 污染河道未能落水搜救(有片)

一座連接巴西北部兩州的橋樑在當地時間12月22日倒塌，造成至少2人死亡，十幾人失蹤。由於落水的其中一輛貨車載運了硫酸，使得救援行動難度增高。
據當地警方表示，12月22日連接巴西北部兩州的大橋Juscelino Kubitschek de Oliveira bridge突然崩塌，橋體大部份都跌落河中。當時有4輛貨車、2輛汽車和2輛電單車正通過大橋，全數落水失蹤。
初步估計，斷橋事故波及至少 14人，據美聯社報道，目前已確認至少2人死亡。不幸的是，埃斯特雷托民防部門表示，當時落水的其中一輛卡車車上載運了約12萬公升硫酸以及約2萬2,500公升的殺蟲劑和除草劑，托坎廷斯河可能遭受污染。當地消防上校Magnum Coelho 表示，暫時無法派遣蛙人落水搜救。
市議員估計貨運車太多引致意外
這座連接埃斯特雷托市和阿吉亞諾波利斯市的橋樑長533米，位於首都巴西利亞以北1,300公里，建於20世紀60年代，採用鋼筋混凝土建造，是 BR-226 高速公路的一部分。在事發當時，阿吉亞諾波利斯市議員艾利亞斯祖利亞（Elias Junior）正在當場拍攝影片準備說明大橋狀況惡化，他說這是由於貨運車不斷通過而造成的，結果下一秒就發生塌橋意外。警方和巴西道路部門表示，他們已開始對此進行調查。
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