巴西大選｜盧拉擊敗博爾索納羅成為下任總統

巴西選舉當局宣布，前總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)以領先超過1個百分點，擊敗尋求連任的總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)，成為下任總統，明年1月1 日宣誓就職。巴西總統選舉第二輪投票於當地星期日下午5時結束，在已點算超過 99%選票當中，盧拉獲50.8%的得票 ，以1.6個百分點之微，壓倒得票49.2%的博爾索納羅的。
77歲盧拉在確定當選之後，在個人社交網站發布一張他手放在巴西國旗上的照片，並在帖文寫上「民主」兩字，盧拉發表勝利演說，是邁向民主的勝利，意義遠高於黨派利益和意識形態，他會致力確保國家團結，而當前急務是結束飢餓，並爭取可對全球出口糧食，尋求公平的全球貿易，讓巴西人民三餐溫飽。位於聖保羅市中心的盧拉競選總部，有數千民眾聚集為盧拉歡呼，表現興奮。至於博爾索納羅位於里約熱內盧的住所外，支持者繼續留守。 博爾索納羅曾批評電子投票系統，指如果自己未能連任是由於投票被操縱，令外界關注他一旦落敗可能拒絕接受結果。報道指，巴西選舉法院已為博爾索納羅可能提出覆核選舉結果做準備。
盧拉選前表示，會延續上次任期內的政策，在國家調控下實現經濟增長、制訂幫助窮人的政策，以及保護亞馬遜雨林；博爾索納羅就主張自由市場改革，以及更加寬鬆的環境保護政策。
Democracia. pic.twitter.com/zvnBbnQ3HG— Lula 13 (@LulaOficial) October 30, 2022
盧拉曾涉貪入獄2年其後定罪被推翻
盧拉在涉及巴西石油公司(Petrobras)的貪腐調查案中被定罪入獄2年，其後定罪被推翻後獲釋。盧拉參選前接受美國時代雜誌採訪時表示，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)與俄羅斯總統普京一樣得對此次俄烏戰爭負責任，他認為普京入侵烏克蘭是一個錯誤，澤連斯基於2月時亦大可以在俄軍於邊境部署一個月之久採取不同的行動來遏制衝突。