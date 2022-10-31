巴西大選｜盧拉擊敗博爾索納羅成為下任總統

巴西選舉當局宣布，前總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)以領先超過1個百分點，擊敗尋求連任的總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)，成為下任總統，明年1月1 日宣誓就職。巴西總統選舉第二輪投票於當地星期日下午5時結束，在已點算超過 99%選票當中，盧拉獲50.8%的得票 ，以1.6個百分點之微，壓倒得票49.2%的博爾索納羅的。

77歲盧拉在確定當選之後，在個人社交網站發布一張他手放在巴西國旗上的照片，並在帖文寫上「民主」兩字，盧拉發表勝利演說，是邁向民主的勝利，意義遠高於黨派利益和意識形態，他會致力確保國家團結，而當前急務是結束飢餓，並爭取可對全球出口糧食，尋求公平的全球貿易，讓巴西人民三餐溫飽。位於聖保羅市中心的盧拉競選總部，有數千民眾聚集為盧拉歡呼，表現興奮。至於博爾索納羅位於里約熱內盧的住所外，支持者繼續留守。 博爾索納羅曾批評電子投票系統，指如果自己未能連任是由於投票被操縱，令外界關注他一旦落敗可能拒絕接受結果。報道指，巴西選舉法院已為博爾索納羅可能提出覆核選舉結果做準備。

盧拉選前表示，會延續上次任期內的政策，在國家調控下實現經濟增長、制訂幫助窮人的政策，以及保護亞馬遜雨林；博爾索納羅就主張自由市場改革，以及更加寬鬆的環境保護政策。