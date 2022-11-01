巴西大選｜貨車司機堵路抗議盧拉勝選　博索納羅今日回應選舉結果

巴西總統博爾索納羅未能在大選成功，他於公布結果後一直留在總統府未有露面，至今仍未就敗選作回應。巴西通訊部長法里亞表示，博爾索納羅會在當地星期二回應選舉。有貨車司機堵塞公路，抗議前總統盧拉勝出。
博索納羅在周日的次輪投票得票率以1.8個百分點之差落敗，博索納羅所屬的政黨最初指，他會在當地周一晚發表講話，但後來推遲至周二。巴西通訊部長法里亞表示，博爾索納羅會在當地星期二回應選舉。多位博爾索納羅的盟友都表示，應接受選舉結果。博爾索納羅擔任參議員的兒子弗拉維奧在個人社交網站貼文，感謝支持者，又表示不會放棄服務國家。
有博爾索納羅的支持者以貨車，在全國多處堵路，包括一條連接里約熱內盧與聖保羅的公路，抗議盧拉勝出。當局指，除了這條公路，全國有12個州都有司機堵路抗議。外界擔心會影響糧食運輸和出口，加劇經濟問題。在首都巴西利亞，有支持者計劃到最高法院外集會，質疑法院在大選中偏袒盧拉；警方封鎖前往中央政府廣場一帶的道路。
多國領袖先後致電祝賀盧拉勝選
多國領袖陸續祝賀盧拉勝選，國家主席習近平致電盧拉，祝賀他當選巴西總統；美國總統拜登亦與盧拉通電話，白宮指拜登除了祝賀盧拉勝出，亦與對方討論一系列議題；克里姆林宮新聞處發佈消息稱，俄羅斯總統普京向盧拉發賀電；阿根廷總統費爾南德斯周一更抵達聖保羅，親自祝賀盧拉勝出。