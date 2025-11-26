巴西女墮紐約地鐵路軌被輾斷手腳 訴訟10年獲賠8200萬

事件發生後，她住院治療24天，左臂、左腿慘遭截肢，她隨即提告紐約大都會運輸署（MTA）未妥善處理乘客跌落路軌的風險。達施華認為，MTA在過去15年掌握大量資料，顯示「若不採取措施安裝月台邊緣安全裝置，那麼無辜乘客跌落路軌幾乎是必然會發生的事情。」其代表律師更批評，「在明知危險且可預防的情況下仍拒絕行動，這正是疏忽失誤的定義。」