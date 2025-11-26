巴西女墮紐約地鐵路軌被輾斷手腳 訴訟10年獲賠8200萬

一名來自巴西的女學生在美國紐約搭乘地鐵，因暈倒不慎掉入鐵路路軌，遭列車輾斷左臂與左腿，案件纏訟多年，紐約法院日前判決她獲得8,200萬美元天價賠償。
因暈倒於大西洋大道站墮軌
美國《紐約郵報》報道，墮軌意外發生在2016年，當時年僅21歲的達施華（Luisa Janssen Harger Da Silva），正與男朋友於在大西洋大道站（Atlantic Avenue）月台，突然暈倒跌落軌道，遭列車輾過。
事件發生後，她住院治療24天，左臂、左腿慘遭截肢，她隨即提告紐約大都會運輸署（MTA）未妥善處理乘客跌落路軌的風險。達施華認為，MTA在過去15年掌握大量資料，顯示「若不採取措施安裝月台邊緣安全裝置，那麼無辜乘客跌落路軌幾乎是必然會發生的事情。」其代表律師更批評，「在明知危險且可預防的情況下仍拒絕行動，這正是疏忽失誤的定義。」
文件並顯示，MTA早於2011年就收到多間企業提出 「零成本」月台門方案，希望用廣告收益作為交換，但MTA置之不理。法院上週判決MTA須賠償8200 萬美元天價賠償。報導指出，案件並非個別事件，曾有一名男子因喝醉跌落軌道，導致手腳被輾斷，去年獲陪審團判賠9千萬美元，後被法官減為近4千萬美元。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章