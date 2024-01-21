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國際
2024-01-21 16:58:56

巴西女嬰天生4個腎 醫生驚訝：全球不到100例

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掃描檢查顯示，女嬰天生有4個腎臟。(互聯網)

掃描檢查顯示，女嬰天生有4個腎臟。(互聯網)

巴西女嬰阿爾維斯(Isis Alves)天生有4個腎臟，直到5個月大須接受手術時才發現，醫生感到驚訝，稱這是極為罕見的先天性異常，全球醫至今不到100宗。

傳媒報道，母親塔利亞(Thalia)懷孕期間接受產檢，檢查結果已顯示阿爾維斯腎臟異常，但醫生當時無法確定其情況。2022年阿爾維斯在巴西利亞一間醫院早產出生，之後住進育嬰箱，直到5個月大動手術時，才發現原來她長出4個腎臟。

為何要切除其中一個腎臟？

其後，醫生替阿爾維斯切除右上方腎臟，因為其出現阻塞，導致尿液聚積，腎臟增大擠壓胃腸道，令她進食困難。醫生指，剩餘的3個腎臟功能正常。

出生不久的阿爾維斯。(互聯網) 阿爾維斯健康成長。(互聯網) 母親塔利亞受訪。(互聯網) 塔利亞懷孕時攝。(互聯網) 塔利亞產檢時發現胎兒腎臟發育異常。(互聯網) 塔利亞與初出生的女兒合照。(互聯網) 阿爾維斯健康成長。(互聯網) 女嬰天生有4個腎臟。(互聯網) 掃描檢查顯示，女嬰天生有4個腎臟。(互聯網) 掃描檢查顯示，女嬰天生有4個腎臟。(互聯網)

為甚麼會生出4個腎臟

醫生推斷，女嬰發育多出的腎臟，可能是孕期胚胎壁「生腎帶」(nephrogenic cord)異常分裂所導致，4個腎臟不一定會融合在一起，醫生指，若沒有問題，患者可能一輩子都不會察覺。

母親以女兒自豪

負責手術的兒童泌尿科醫生布松(Hélio Buson)表示，阿爾維斯其餘的3個腎臟將來可能引發問題，「但也可能甚麼事都不會發生」，因此她須持續接受臨床觀察，直至成年。母親表示，「我的女兒是罕見而獨特的」。

部分人會先天性腎臟發育異常，其中每1,000個初生嬰兒便有一名僅生出1個腎臟，而阿爾維斯屬於極之罕見個案，醫學文獻記載，全球至今不多於100例。

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