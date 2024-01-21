巴西女嬰天生4個腎 醫生驚訝：全球不到100例

巴西女嬰阿爾維斯(Isis Alves)天生有4個腎臟，直到5個月大須接受手術時才發現，醫生感到驚訝，稱這是極為罕見的先天性異常，全球醫至今不到100宗。

傳媒報道，母親塔利亞(Thalia)懷孕期間接受產檢，檢查結果已顯示阿爾維斯腎臟異常，但醫生當時無法確定其情況。2022年阿爾維斯在巴西利亞一間醫院早產出生，之後住進育嬰箱，直到5個月大動手術時，才發現原來她長出4個腎臟。

為何要切除其中一個腎臟？

其後，醫生替阿爾維斯切除右上方腎臟，因為其出現阻塞，導致尿液聚積，腎臟增大擠壓胃腸道，令她進食困難。醫生指，剩餘的3個腎臟功能正常。