巴西女子看手機驚揭父與夫開房 網上連環爆料 激嬲惡父瘋狂報復

誇張過狗血劇！巴西一名女子查看父親手機，竟意外發現父親與丈夫開房的片段，還驚揭兩人不倫戀已維持了兩年，女子怒不可遏，在社交網出PO大爆兩人關係，又與網民分享他們的私密片，父親不堪淪為笑柄，暴走到女兒的家搞破壞……
當地傳媒報道，事發於聖保羅州阿拉拉夸拉市(Araraquara)，女子卡米拉(Camila Oliveira)本月18日在Facebook自爆，她查看45歲父親埃迪爾森(Edielson Oliveira)手機時，意外發現父親竟與她22歲的丈夫尤尼奧(Juninho Virgílio)有性關係，且已維持了2年，父親手機內藏他在汽車酒店拍攝與女婿開房的性愛短片。
同時被父親和丈夫背叛
卡米拉被父親和丈夫同一時間背叛，一怒之下還曝光他們的聊天紀錄，顯示兩人的關係建基於金錢之上，埃迪爾森疑以金錢利誘女婿跟他上床，其中他對女婿說：「金錢之外，我愛你。」此外，卡米拉還在WhatsApp與有興趣的網民分享父親與她丈夫的性愛短片。
父親發狂
卡米拉這樣連環震撼爆料，旋即在社交網引起騷動，埃迪爾森難忍與女婿的不倫戀曝光，氣得跑到女兒的住處，有網民拍到他放火燒掉女婿的汽車，在街上大吵大鬧，還向一處住宅擲玻璃樽，弄傷一名女子，有民眾衝上前圍毆他，更擲椅子還擊。目擊者指，埃迪爾森大聲承認他與女婿有不倫關係。
埃迪爾森其後被送院治療，他對警方供稱私家車是他當初送給女兒和女婿的禮物，警方已介入調查事件。