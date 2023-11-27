巴西女子看手機驚揭父與夫開房 網上連環爆料 激嬲惡父瘋狂報復

誇張過狗血劇！巴西一名女子查看父親手機，竟意外發現父親與丈夫開房的片段，還驚揭兩人不倫戀已維持了兩年，女子怒不可遏，在社交網出PO大爆兩人關係，又與網民分享他們的私密片，父親不堪淪為笑柄，暴走到女兒的家搞破壞……

當地傳媒報道，事發於聖保羅州阿拉拉夸拉市(Araraquara)，女子卡米拉(Camila Oliveira)本月18日在Facebook自爆，她查看45歲父親埃迪爾森(Edielson Oliveira)手機時，意外發現父親竟與她22歲的丈夫尤尼奧(Juninho Virgílio)有性關係，且已維持了2年，父親手機內藏他在汽車酒店拍攝與女婿開房的性愛短片。