巴西女學生把頭探出車窗外向同學說再見　下秒撞電線桿爆頭死亡

司機為閃避迎面駛來的車輛而轉方向

據巴西媒體報道，13歲的費拉茲(Fernanda Pacheco Ferraz) 就讀里約熱內盧的卡洛斯·科爾特斯教授州立學院(Professor Carlos Côrtes State College) ，當天她像往常一般搭公車離開學校，準備回到位於卡塔喬內(Catarcione) 社區的家。在同學們下車後，坐在公車後方的費拉茲決定把頭探出窗外，向她的朋友們說再見，沒想到就在此時，司機為了閃避迎面駛來的車輛將車子轉向，費拉茲的頭就這麼撞上路邊的電線桿。乘客立刻回報司機，要他停車。而這位司機也馬上通報消防局及公司高層，不幸的是，當救護人員到場時，費拉茲已失去生命跡象。司機表示，對這宗意外的悲慘事件表示遺憾，他也承諾會配合警方進行調查。巴西的教育大臣也發文哀悼費拉茲，他寫道：「我們對這個家庭所遭受的巨大痛苦表示同情，並承諾將盡可能地向家屬和學校社區提供援助。」據悉費拉茲就讀的卡洛斯·科爾特斯教授州立學院也停課兩天，以便讓社區居民及其他學生們悼念費拉茲。

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