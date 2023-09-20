巴西女網紅Adriana Thyssen疑不堪網路欺凌家中輕生亡　曾一年半狂減45kg爆紅

阿德里亞娜綽號德里卡（Drika），從小她的身材就較為豐腴，可說是與減肥進行了「長期抗戰」，此外，她還有嚴重的毒癮，為此她患上了憂鬱症，開始大量酗酒，身材逐漸失控。

巴西49歲女網紅阿德里亞娜·蒂森（Adriana Thyssen），因為在短短一年多的時間，減掉了近45公斤，在網路上爆紅，於社群平台上擁有170萬名粉絲，不過17日她在自家公寓被發現身亡，消息一出震驚外界。

阿德里亞娜綽號德里卡（Drika），從小她的身材就較為豐腴，可說是與減肥進行了「長期抗戰」，此外，她還有嚴重的毒癮，為此她患上了憂鬱症，開始大量酗酒，身材逐漸失控。

在39歲那年，阿德里亞娜決定開始認真執行減重計畫，她把三餐開始替換成水果和沙拉，把高熱量飲料用茶和果汁取代，並借鑒網路上其他人的經驗，自己設計營養均衡又低熱量的菜單。

八個月後，阿德里亞娜減掉了35公斤，但她沒有就此打住，又過了七個月，她再減掉了10公斤，從原本的107公斤，變成了只剩62公斤的健康身材。