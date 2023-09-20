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國際
2023-09-20 18:00:00

巴西女網紅Adriana Thyssen疑不堪網路欺凌家中輕生亡　曾一年半狂減45kg爆紅

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阿德里亞娜綽號德里卡（Drika），從小她的身材就較為豐腴，可說是與減肥進行了「長期抗戰」，此外，她還有嚴重的毒癮，為此她患上了憂鬱症，開始大量酗酒，身材逐漸失控。

巴西49歲女網紅阿德里亞娜·蒂森（Adriana Thyssen），因為在短短一年多的時間，減掉了近45公斤，在網路上爆紅，於社群平台上擁有170萬名粉絲，不過17日她在自家公寓被發現身亡，消息一出震驚外界。

阿德里亞娜綽號德里卡（Drika），從小她的身材就較為豐腴，可說是與減肥進行了「長期抗戰」，此外，她還有嚴重的毒癮，為此她患上了憂鬱症，開始大量酗酒，身材逐漸失控。

在39歲那年，阿德里亞娜決定開始認真執行減重計畫，她把三餐開始替換成水果和沙拉，把高熱量飲料用茶和果汁取代，並借鑒網路上其他人的經驗，自己設計營養均衡又低熱量的菜單。

八個月後，阿德里亞娜減掉了35公斤，但她沒有就此打住，又過了七個月，她再減掉了10公斤，從原本的107公斤，變成了只剩62公斤的健康身材。

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創立大尺碼服飾品牌「Drikas Store」

成功後的阿德里亞娜，希望能夠幫助其他也想減重的人，於是她將自己的經驗分享到網路上，鼓勵大家以健康的方式，達成瘦身的目的，她還創立了自己的大尺碼服飾品牌「Drikas Store」，販售各種運動周邊產品。阿德里亞娜身亡的消息由Drikas Store公佈，他們在Instagram上發文寫到「我們的團隊懷著深深的悲傷和遺憾通知您，我們親愛的Drika已經去世」。雖然家屬沒有公開阿德里亞娜的死因，但是一名自稱阿德里亞娜表妹的女子亞曼達（Amanda Lourenço），在社群平台上提到，阿德里亞娜因公眾人物身分，長期遭受酸民霸凌，疑似在暗指阿德里亞娜是受不了網路上的謾罵聲，才選擇輕生身亡。阿德里亞娜將被葬在阿拉瓜里（Araguari）一處墓地，葬禮僅邀請親友出席，不對外公開，阿德里亞娜的身亡，也讓許多粉絲感到相當不捨，紛紛到她的社群平台留言悼念。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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