巴西女8小時接受6次整容手術 終吐血身亡 丈夫怒控無良醫生呃錢殺人

巴西女子蒙特8小時內接受6次整容手術，最終因嚴重併發症死亡。(互聯網)

然而，蒙特回家後情況持續惡化，隨即被緊急送院，經治療後送進ICU留醫，搶救22天後，於上月26日終告不治，死因是腹部嚴重感染，引發心臟衰竭。

英國《太陽報》等媒體報道，事發於巴西塞阿拉州(Ceara)，事主蒙特(Viviane Lira Monte)在網上找整容醫生，支付4萬巴西雷亞爾(約5.7萬港元)後，於8月31日一天內接受連環整容手術，包括縮胸、隆唇、豐臀，以及腹部、手臂、背部與下巴抽脂，但手術後只住院一天就被安排回家。

巴西一名24歲女子接受馬拉松式整容手術，8小時內進行6次不同整形，結果引發嚴重併發症，出現吐血、呼吸困難等嚴重症狀，於ICU留醫多天後最終不治。

丈夫聖地亞哥(Renan Santiago)痛心表示，妻子接受馬拉松手術後，出現嚴重發炎與感染，一度吐血、無法呼吸，最後昏迷。儘管醫護「已設法讓她甦醒，也給她插喉，但她就是無法撐下去，我們看著她漸漸離世」。

整容醫生失蹤

聖地亞哥受訪時指控，涉事整容醫生以折扣優惠誘騙他妻子接受一連串手術，卻在手術後明知他妻子情況轉差仍失蹤，直到妻子死前數小時，才現身ICU病房。

他說，妻子最初只想做乳房整形和腹部抽脂，但醫生卻游說她做其他手術，又說會給她優惠價，保證手術沒問題，這樣妻子便答應做更多手術。