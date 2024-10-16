熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-16 12:08:00

巴西女9歲喪父立志當警察　25年後親手拘捕殺父仇人(有片)

分享：
巴西女9歲喪父立志當警察，25年後親手拘捕殺父仇人。(X)

巴西女9歲喪父立志當警察，25年後親手拘捕殺父仇人。(X)

adblk5

巴西一名女子在9歲時，她的父親因欠債20英鎊(200港元)而被槍殺，當時兇手逃逸，案件最終被撤銷，女子為此久久不能走出陰霾，隨著成長，她決心要將兇手繩之以法，攻讀法律學位，並成為一名警察，25年後，終於在上月底親手將已60歲的殺父兇手拘捕。

綜合報道，36歲巴西女警GIslayne Silva de Deus的父親Givaldo，在1999年因欠男子Raimundo Gomes約20英鎊，在酒吧發生爭執而被Raimundo槍殺，但Raimundo事後一直在逃，未能將他捉拿歸案。死者Givaldo5個女兒，GIslayne是長女，她久久未能夠走出傷痛，但隨著長大，決心將奪取父親生命的人繩之以法。200718歲的她開始攻讀法學院，7年後成為合資格的律師，2023年，她通過民警公開考試，今年成為警察，她更表明希望被分配到兇殺組，她知道如何追蹤兇手和在哪裡找到兇手。

adblk6
GIslayne Silva de Deus的父親Givaldo與弟妹。(X) 60歲的兇手Raimundo Gomes。(X) GIslayne在Raimund被捕後，在警局裡與他面對面作出警戒。(X)

死者女兒與兇手警局內面對面

由於法庭在2013年在兇手Raimund缺席下判謀殺罪成，又離奇地直到2016年才發出拘捕令，而涉兇殺案被告的拘捕令有效時間為20年，意味追兇手下落只剩約6年時間。GIslayne開始收集有關兇手的下落，成功找出Raimund的藏身之處，並於上月25日晚上在農田中與團隊將他拘捕。戲劇性一幕亦出現，GIslayneRaimund被捕後，在警局裡與他面對面作出警戒，Raimund最終要為他的所作所為付出代價。此外，Raimund2013年已被裁定監禁12年，他在上月26日上庭受審時，法官維持原判，他隨即被送到監獄服刑。