巴西女9歲喪父立志當警察　25年後親手拘捕殺父仇人(有片)

巴西一名女子在9歲時，她的父親因欠債20英鎊(約200港元)而被槍殺，當時兇手逃逸，案件最終被撤銷，女子為此久久不能走出陰霾，隨著成長，她決心要將兇手繩之以法，攻讀法律學位，並成為一名警察，25年後，終於在上月底親手將已60歲的殺父兇手拘捕。

綜合報道，36歲巴西女警GIslayne Silva de Deus的父親Givaldo，在1999年因欠男子Raimundo Gomes約20英鎊，在酒吧發生爭執而被Raimundo槍殺，但Raimundo事後一直在逃，未能將他捉拿歸案。死者Givaldo有5個女兒，GIslayne是長女，她久久未能夠走出傷痛，但隨著長大，決心將奪取父親生命的人繩之以法。2007年18歲的她開始攻讀法學院，7年後成為合資格的律師，2023年，她通過民警公開考試，今年成為警察，她更表明希望被分配到兇殺組，她知道如何追蹤兇手和在哪裡找到兇手。