巴西導遊攀懸崖被雷劈死 女遊客意外拍下「最後背影」(有片)

巴西一名經驗豐富的導遊最近帶領一團登山客前往巴西里約熱內盧山區的堤乎卡國家公園，期間遇上惡劣天氣，隊伍仍決定繼續行程。然而導遊卻意外遭到閃電擊中當場身亡。事發當時一位女團員正在自拍，意外錄下導遊「最後背影」。
VÍDEO | Mulher filma momento em que raio atinge guia de turismo na Pedra da Gávea— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 20, 2023
Bombeiros foram acionados para o socorro de Leilson de Souza, de 36 anos, que estava num local chamado de Cadeirinha, mas ele foi encontrado sem vida. Leia mais: https://t.co/uzKHarKtZb pic.twitter.com/dslsqKoIkn
36歲的蘇沙（Leilson de Souza）是一位擁有十年經驗的資深導遊，他在當地時間周日(19日)早晨帶領一群登山客前往堤乎卡國家公園，征服海拔844米的巨石山。攀爬過程中，26歲女子阿拉霍（Karlla Araújo）在一塊石上自拍時還臉帶笑容，突然傳來一陣巨響，她頓時尖叫露出驚恐神情。眾人發現蘇沙被雷擊中，當場倒地不起。醫療直升機趕到現場，救護員證實蘇沙已身亡。
看到蘇沙意外離世，所有團員感到震驚和害怕。阿拉霍描述當時的情景：「我們每個人都感到絕望。儘管我很想下山，但當時雷雨交加，我們擔心再次遭受雷擊。」
曾問下雨是否繼續行程 團友一致同意
阿拉霍表示，蘇沙曾提醒團員下午可能會有雨，但他們相信天氣會迅速改善，因此決定繼續前進。「他問我們是否要繼續，我們一致點頭同意。導遊說就算下雨，走到最後仍有機會在陽光下欣賞美景。」
蘇沙家人受訪時悲痛透露很難接受蘇沙死亡，指他總是希望能帶所有族群的人去登山，登山就是他的志業。
堤乎卡國家公園號稱「世界上最大城市森林」，每年吸引逾30萬遊客到訪，其豐富多樣的自然環境，最高達海拔1,000米的複雜地形，也吸引許多運動愛好者挑戰。聯合國教科文組織2012年將該公園及周邊景觀列入世界遺產。