巴西導遊攀懸崖被雷劈死 女遊客意外拍下「最後背影」(有片)

巴西導遊攀懸崖被雷劈死 女遊客意外錄下「最後背影」(有片)

巴西一名經驗豐富的導遊最近帶領一團登山客前往巴西里約熱內盧山區的堤乎卡國家公園，期間遇上惡劣天氣，隊伍仍決定繼續行程。然而導遊卻意外遭到閃電擊中當場身亡。事發當時一位女團員正在自拍，意外錄下導遊「最後背影」。

VÍDEO | Mulher filma momento em que raio atinge guia de turismo na Pedra da Gávea



Bombeiros foram acionados para o socorro de Leilson de Souza, de 36 anos, que estava num local chamado de Cadeirinha, mas ele foi encontrado sem vida. Leia mais: https://t.co/uzKHarKtZb pic.twitter.com/dslsqKoIkn — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 20, 2023

36歲的蘇沙（Leilson de Souza）是一位擁有十年經驗的資深導遊，他在當地時間周日(19日)早晨帶領一群登山客前往堤乎卡國家公園，征服海拔844米的巨石山。攀爬過程中，26歲女子阿拉霍（Karlla Araújo）在一塊石上自拍時還臉帶笑容，突然傳來一陣巨響，她頓時尖叫露出驚恐神情。眾人發現蘇沙被雷擊中，當場倒地不起。醫療直升機趕到現場，救護員證實蘇沙已身亡。 看到蘇沙意外離世，所有團員感到震驚和害怕。阿拉霍描述當時的情景：「我們每個人都感到絕望。儘管我很想下山，但當時雷雨交加，我們擔心再次遭受雷擊。」