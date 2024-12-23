巴西小型飛機墜毀　全機一家十口罹難　地面17人受傷(有片)

事發在當地周日(22日)上午，涉事飛機從巴西南里奧格蘭德州格拉馬杜市附近起飛，準備前往聖保羅州容迪亞伊市，不過飛機起飛幾分鐘後便失控墜毀。據指，飛機先撞到一根煙囪，接著撞上一幢建築物的2樓，有家具店和旅館亦被波及，事故又引發火警，消防員到場開喉灌救，有建築物被焚毀，損毀嚴重。事件導致機上10人全部死亡，地面有17人受傷送院。

巴西一架小型飛機失事墜落地面，機上10人全部罹難，地面則有17人受傷，其中2人有生命危險。目前尚不清楚失事原因，當局調查中。

州長：罹難者均是機師的家人

網上影片顯示飛機墜落時所撞擊的軌跡，遭波及的房屋屋頂嚴重損毀，地面上有部分範圍被燒焦，消防員正在現場處理。警方表示，由於墜機現場仍有爆炸風險，需要封鎖，而事故原因正在調查中。巴西南大河州州長Eduardo Leite表示，這架飛機的擁有者、機師Luiz Claudio Galeazzi與9名乘客喪生，所有乘客都是Galeazzi的家人，全州已動員到此提供必要援助。網上流傳Galeazzi與家人於機場登機一刻，以及墜機發生時的影片。

報道提到，涉事1990年出廠的派珀PA42-1000雙發動機，於當地時間上午9時起飛，當時天氣狀況不佳。巴西航空事故研究與預防中心（CENIPA）正在調查墜機原因。