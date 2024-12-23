巴西小型飛機墜毀　全機一家十口罹難　地面17人受傷(有片)

巴西一架小型飛機失事墜落地面，機上10人全部罹難，地面則有17人受傷，其中2人有生命危險。目前尚不清楚失事原因，當局調查中。
事發在當地周日(22日)上午，涉事飛機從巴西南里奧格蘭德州格拉馬杜市附近起飛，準備前往聖保羅州容迪亞伊市，不過飛機起飛幾分鐘後便失控墜毀。據指，飛機先撞到一根煙囪，接著撞上一幢建築物的2樓，有家具店和旅館亦被波及，事故又引發火警，消防員到場開喉灌救，有建築物被焚毀，損毀嚴重。事件導致機上10人全部死亡，地面有17人受傷送院。
州長：罹難者均是機師的家人
網上影片顯示飛機墜落時所撞擊的軌跡，遭波及的房屋屋頂嚴重損毀，地面上有部分範圍被燒焦，消防員正在現場處理。警方表示，由於墜機現場仍有爆炸風險，需要封鎖，而事故原因正在調查中。巴西南大河州州長Eduardo Leite表示，這架飛機的擁有者、機師Luiz Claudio Galeazzi與9名乘客喪生，所有乘客都是Galeazzi的家人，全州已動員到此提供必要援助。網上流傳Galeazzi與家人於機場登機一刻，以及墜機發生時的影片。
報道提到，涉事1990年出廠的派珀PA42-1000雙發動機，於當地時間上午9時起飛，當時天氣狀況不佳。巴西航空事故研究與預防中心（CENIPA）正在調查墜機原因。
😢 Sogra do empresário Luiz Cláudio Galeazzi, dono e piloto do avião que caiu neste domingo (22) em Gramado (RS), Lilian Natucci postou esta foto há dois dias nas suas redes sociais, com netas e bisnetos. Das 10 pessoas no avião, sem sobrevivente, seis estão na foto. pic.twitter.com/sOXsYUYXwK— Eliana Lima (@elianalima) December 23, 2024
10 killed as plane crashes in Gramado, Brazil.— Loose Cannon News (@LooseCannonNews) December 22, 2024
At least 17 others, who had been in the area Christmas shopping, were injured.
Businessman Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi had been piloting the plane.
He was traveling with nine family members, including his own children.… pic.twitter.com/IuJXUDMtmj