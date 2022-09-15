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國際
2022-09-15 14:29:00

巴西少年離奇全裸墮91米山谷獲救(有片)

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巴西一名19歲少年早前因不明原因失蹤，翌日有路人聽到山谷有呼救聲後報警，救援人員出動直升機搜索，驚見該名少年竟墮落91米深的狹谷縫隙之中，更令人費解的是，他竟然全身赤裸。少年獲救後表示，他不知道自己為何沒穿衣服，也不記得是如何抵達這片山林，令事件顯得撲朔迷離。

巴西少年離奇全裸墮91米山谷獲救。(Twitter)

巴西少年離奇全裸墮91米山谷獲救。(Twitter)

綜合巴西及英國傳媒報道，事發於巴西東南部聖Espirito Santo，一名未有透露姓名的19歲少年於本月6日上午不見蹤影，家人通報後的隔天，有途人行經Monte Mestre Álvaro自然保護區時聽見山谷間有求救聲，遂報警求助。當局隨即派出直升機搜索，竟發現失蹤少年全身赤裸，卡在狹谷縫隙中深達91米，無法自行脫身，甚至有隨時墮下的危險，惟縫隙太過狹窄，救援人員無法進入，最終使用直升機以救生籃將他吊起，再轉送醫進行檢查與治理。

少年獲救後如失憶　無法解釋為何赤裸

據了解，少年住在距離自然保護區約29公里的小鎮，他在大約50分鐘的救援過程中一直保持清醒，但獲救後卻如失憶般，不僅無法解釋自己為何沒穿衣服，更無法想起自己是如何到達這片山林。不過據當局空軍少校Pablo Angely Marques所說，估計少年是和朋友一起前往山林。

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