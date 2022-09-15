巴西少年離奇全裸墮91米山谷獲救(有片)

巴西一名19歲少年早前因不明原因失蹤，翌日有路人聽到山谷有呼救聲後報警，救援人員出動直升機搜索，驚見該名少年竟墮落91米深的狹谷縫隙之中，更令人費解的是，他竟然全身赤裸。少年獲救後表示，他不知道自己為何沒穿衣服，也不記得是如何抵達這片山林，令事件顯得撲朔迷離。

綜合巴西及英國傳媒報道，事發於巴西東南部聖Espirito Santo，一名未有透露姓名的19歲少年於本月6日上午不見蹤影，家人通報後的隔天，有途人行經Monte Mestre Álvaro自然保護區時聽見山谷間有求救聲，遂報警求助。當局隨即派出直升機搜索，竟發現失蹤少年全身赤裸，卡在狹谷縫隙中深達91米，無法自行脫身，甚至有隨時墮下的危險，惟縫隙太過狹窄，救援人員無法進入，最終使用直升機以救生籃將他吊起，再轉送醫進行檢查與治理。

Um jovem de 19 anos, que estava desaparecido, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nu, em uma fenda do Mestre Álvaro, na Serra, no início da tarde desta quarta (07). Entre as pedras, ele poderia cair a qualquer momento. O resgate foi feito pelo Notaer ➡️ https://t.co/3cygxXGfH5 pic.twitter.com/bj8so2V6qL — Jornal Folha Vitória (@folha_vitoria) September 8, 2022