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國際
2025-03-15 15:45:57

巴西恐怖夫婦誘殺懷孕少女　「剖腹取嬰」謀據為己有

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巴西恐怖夫婦誘殺懷孕少女　「剖腹取嬰」謀據為己有

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巴西驚傳駭人聽聞案件，一名懷孕的16歲少女，被一名女子以「免費送嬰兒衣服」為由，騙到住處後殺害，恐怖的是，女子竟把胎兒從對方肚子裏活活取出，佔為己有，案發後遭到逮捕。

謊稱贈送嬰兒衣服

綜合外媒報道，這名遇害少女是16歲的希南 （Emily Sena），當地警方13日表示，她透過WhatsApp結識25歲女子佩雷拉（Nataly Pereira），對方說有一些嬰兒衣服可送給她，要希南到其住處來拿，還為希南支付交通費。

希南不疑有他，隨即到佩雷拉住處，豈料遭佩雷拉與其28歲丈夫德阿魯達（Christian de Arruda），聯手殺害。警方指出，兩人涉嫌用網絡用線勒死希南，驚悚的是，他們還用刀刃剖開希南的肚子，把胎兒活活取出，之後把希南屍體草草埋在後院。

剖腹時不排除「還活着」

警方表示，希南屍體的腹部有明顯的「T形」傷痕，而當胎兒被取出時，希南不排除「還活着」。案發後佩雷拉夫婦到當地一家醫院，想將嬰兒登記為他們的孩子，遭院方發現不對勁報警。

院方指出，他們為佩雷拉進行檢查，發現她並無懷孕跡象，佩雷拉的律師坦言，她大約6個月前流產，但一直假裝自己仍然懷孕，案發後她坦承自己犯行。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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