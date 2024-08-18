巴西柔術6呎2女巨人力戰男選手 賽前被吻爆粗 賽果如何？掀網爭論(有片)

巴黎奧運女子拳撃賽中華台北選手林郁婷及阿爾及利亞選手哈莉芙引起的「性別爭議」仍未平息之際，近日一場「女鬥男」的巴西柔術賽事，又引起網民議論。

性別爭議｜女選手107公斤 男選手93公斤

6呎2吋高、重107公斤的38歲巴西女選手Gabi Garcia日前大戰澳洲男選手Craig Jones。賽事的記者會火藥味十足，皆因6呎高、重93公斤的Jones，突然親吻高他半個頭的Garcia咀唇，令她勃然大怒爆粗，大罵他過火，並追打Jones。

其後Jones一度宣布比賽取消，並批評巴西人「唔講得笑」，但其後又宣布賽事如期舉行。