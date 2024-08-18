巴西柔術6呎2女巨人力戰男選手 賽前被吻爆粗 賽果如何？掀網爭論(有片)

巴黎奧運女子拳撃賽中華台北選手林郁婷及阿爾及利亞選手哈莉芙引起的「性別爭議」仍未平息之際，近日一場「女鬥男」的巴西柔術賽事，又引起網民議論。
性別爭議｜女選手107公斤 男選手93公斤
6呎2吋高、重107公斤的38歲巴西女選手Gabi Garcia日前大戰澳洲男選手Craig Jones。賽事的記者會火藥味十足，皆因6呎高、重93公斤的Jones，突然親吻高他半個頭的Garcia咀唇，令她勃然大怒爆粗，大罵他過火，並追打Jones。
其後Jones一度宣布比賽取消，並批評巴西人「唔講得笑」，但其後又宣布賽事如期舉行。
性別爭議｜男選手個子較小 仍佔上風 女巨人投降
擾攘一輪後，Garcia在擂台上正式跟Jones博鬥。最終還是由個子較小的Jones佔上風，在第二回合即憑一下鎖技，令Garcia投降。
性別爭議｜網民擔心「搞出人命」
這場「男女平等」賽事令不少網民直呼不解，認為不應「平等」至這種地步，有人問︰「這是真打的嗎？」「不敢相信真的會發生這種事」，有人擔心終有天「搞出人命」。
性別爭議｜女選手大讚對方「實現了她的夢想」
Garcia雖然落敗，但仍充份表現「女士風度」，不單在落敗、仍然倒地時已立即對方握手，又輕拍他的頭，之後亦在IG留言稱對方令她得以「圓夢」，指努力了多個月，來為巴西柔術帶來轉變，形容他是個了不起又有趣的人，直言視他為知己。
Jones突然親吻Garcia片段︰
Jones決戰Garcia片段︰
🚨BREAKING: Craig Jones submits Gabi Garcia via rear naked choke in round 2 to win first-ever inter gender jiu jitsu match at #CJI. 👏#jiujitsu pic.twitter.com/3oYyI3E2mq— Parry Punch (@ParryPunchNews) August 18, 2024