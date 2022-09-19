巴西沙灘聚集數千鱷魚 網民憂是海嘯地震先兆 專家咁樣解釋(有片)

近日有人拍到一大群鱷魚聚集在巴西一處沙灘，影片在Twitter瘋傳，有網民形容是「鱷魚入侵」，有人認為可能是大地震、海嘯發生的先兆，結果被專家狠狠打臉。

英國新聞網站「UNILAD」報道，從社交網瘋傳的影片可見，巴西一處沙灘上聚集了大群鱷魚，貼文指，估計有數百、甚至數千條，形容是「鱷魚入侵」，「當地居民陷入恐慌」。

影片曝光後，各大媒體紛紛報道，美國talk show主持人Ken Rutkowski在Twitter發文並貼出影片，指出有大群鱷魚「入侵」巴西海灘，估計數百條，甚至數千條，令當地居民陷入恐慌。對此「異象」，網民紛紛猜測，有人好奇問，這是否大地震或海嘯的預兆，引發熱議。