巴西沙灘聚集數千鱷魚 網民憂是海嘯地震先兆 專家咁樣解釋(有片)

近日有人拍到一大群鱷魚聚集在巴西一處沙灘，影片在Twitter瘋傳，有網民形容是「鱷魚入侵」，有人認為可能是大地震、海嘯發生的先兆，結果被專家狠狠打臉。
英國新聞網站「UNILAD」報道，從社交網瘋傳的影片可見，巴西一處沙灘上聚集了大群鱷魚，貼文指，估計有數百、甚至數千條，形容是「鱷魚入侵」，「當地居民陷入恐慌」。
影片曝光後，各大媒體紛紛報道，美國talk show主持人Ken Rutkowski在Twitter發文並貼出影片，指出有大群鱷魚「入侵」巴西海灘，估計數百條，甚至數千條，令當地居民陷入恐慌。對此「異象」，網民紛紛猜測，有人好奇問，這是否大地震或海嘯的預兆，引發熱議。
專家闢謠
有專家指，影片中的沙灘不是旅遊熱點，也沒有引起居民恐慌。加拿大動物學家Dr. Wildlife發文指，鱷魚上岸的地方，是全球最大的熱帶濕地Pantanal，旁邊是河流而不是海洋。
Dr. Wildlife也解釋，依照學名，影片中的動物名為巴拉圭凱門鱷(Caiman yacare，短吻鱷科)，主要棲息在淡水地域，鱷魚(crocodile)則棲息在鹹水地域，糾正了媒體和網上的錯誤訊息，強調「如果你在網上談論牠們，請研究你的事實和內容」。
另外，有專家指出，這些鱷魚事實上是「回家」，並不算入侵，根據世界野生動物基金會(WWF)，Pantanal地區是全球最大的鱷魚集中地，約有1,000萬條凱門鱷棲息，因此出現這種壯觀畫面實屬平常，只是被媒體渲染，才會引起不必要恐慌。
In Brazil, an invasion of crocodiles that have flooded one of the beaches with several hundred, even thousands, and the local population is panicking pic.twitter.com/3xnkqHdoyl— Ken Rutkowski (@kenradio) September 15, 2022