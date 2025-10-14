巴西法律系女生原來是連環殺手 毒殺4人求快感 殺10隻狗試毒

蛇蠍美人？巴西一名樣貌標緻的法律系女學生原來是連環殺手，涉嫌在5個月內下毒殺害4人，且為了測試藥物毒性，先後殺了10隻狗進行試驗。警方指，面對警員盤問，女疑犯毫無悔意，懷疑她以殺人為樂。
犯案手法多變
英國《每日郵報》等報道，36歲的費爾南德斯(Ana Paula Veloso Fernandes)涉嫌於今年1月至5月犯案，案發地點橫跨聖保羅州與里約熱內盧州。警方指，費爾南德斯作案手法多變，會用不同方式埋身、接近受害人，且總是在案發後第一個致電報案。
找到獵物 扮成房客埋身
第一名受害人是韋塞科(Marcelo Fonseco)。警方指，費爾南德斯假裝成房客，搬進韋塞科家，4天後男方就被毒死並遭棄屍，遺體被發現時已腐爛。第二名受害人是羅德里格斯(Maria Aparecida Rodrigues)，費爾南德斯透過交友app認識她，之後邀對方到她家，趁機下毒殺害，還企圖嫁禍給前男友。
收錢殺人
第三名受害人是65歲的席爾瓦(Neil Correia da Silva)。費爾南德斯受43歲的同學米歇爾(Michelle Paiva da Silva)所託殺父，收取4,000雷亞爾(約5,683港元)報酬後，調製毒菜餚，毒殺年老的席爾瓦。
前男友拒復合即遇害
第四名受害人是費爾南德斯的前男友、21歲突尼西亞男子Hayder Mhazres。兩人分手後，費爾南德斯謊稱懷孕，要求跟Mhazres復合，但遭拒，她便在奶昔下毒，將Mhazres殺害。
警方：她就是想殺人，親證殺人的震撼
警察局長伊戴奧(Halisson Ideião)表示，「費爾南德斯以殺人為樂，其動機為何並不重要，她就是想殺人」；又指她毫無悔意，顯然是從殺人過程中尋求快感。伊戴奧指出，費爾南德斯殺人後不會立即離開現場，反而在附近徘徊，要親眼看看她犯案造成的震撼，「她肯定會再次試圖殺人」。
警方表示，費爾南德斯的雙胞胎姊妹羅伯塔(Roberta)以及同學米歇爾因涉嫌協助犯案，都已被捕。警方在費爾南德斯住所搜出類似老鼠藥的禁用殺蟲劑，懷疑她用來殺人。