巴西法律系女生原來是連環殺手 毒殺4人求快感 殺10隻狗試毒

蛇蠍美人？巴西一名樣貌標緻的法律系女學生原來是連環殺手，涉嫌在5個月內下毒殺害4人，且為了測試藥物毒性，先後殺了10隻狗進行試驗。警方指，面對警員盤問，女疑犯毫無悔意，懷疑她以殺人為樂。

犯案手法多變

英國《每日郵報》等報道，36歲的費爾南德斯(Ana Paula Veloso Fernandes)涉嫌於今年1月至5月犯案，案發地點橫跨聖保羅州與里約熱內盧州。警方指，費爾南德斯作案手法多變，會用不同方式埋身、接近受害人，且總是在案發後第一個致電報案。

找到獵物 扮成房客埋身

第一名受害人是韋塞科(Marcelo Fonseco)。警方指，費爾南德斯假裝成房客，搬進韋塞科家，4天後男方就被毒死並遭棄屍，遺體被發現時已腐爛。第二名受害人是羅德里格斯(Maria Aparecida Rodrigues)，費爾南德斯透過交友app認識她，之後邀對方到她家，趁機下毒殺害，還企圖嫁禍給前男友。