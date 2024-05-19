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國際
2024-05-19 09:45:03

巴西洪災｜災民坐救生艇奇蹟重逢愛犬　激動落淚擁抱狗狗（有片）

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巴西洪災｜災民乘救生艇奇蹟尋回愛犬　激動落淚擁抱狗狗（有片）

巴西南大河州（Rio Grande do Sul）自4月下旬以來遭受暴雨襲擊，引發世紀洪水，數百個城鎮被淹沒。居民眼睜睜看着家園被洪水吞噬，災情慘重。

彷彿知道主人來接牠

與此同時，網上流傳了一段感人的影片。一名女子搭着救生艇，竟意外和自家寵物狗重逢！影片中可以看到救生艇四周全被大水淹沒，當他們駛過一處地點時，船上的一名女子驚喜發現自己的狗狗就在那裏。

救難人員將救生艇開往狗狗身邊，也牠彷彿也知道主人來接牠了，乖乖地配合指令沒有亂跑，最終一人一狗感動重逢，女子將狗狗緊緊抱在懷中。

數以萬計寵物與主人失散

除了狗狗之外，日前也有一隻馬被拍到受困在屋頂數日，引發巴西全國關注，所幸最後被成功救下，目前正在療養中。事實上，這場世紀洪災不但造成當地143死、125人失蹤，更有數以萬計的寵物與主人失散，許多熱心居民成立臨時收容所收留這些無主的寵物，等待主人領回。

儘管聯邦政府在11日晚間宣布撥款約121億雷亞爾（約185億港元）緊急預算以應對危機。但南大河州州長萊特 （Eduardo Leite）17日表示，洪災後重建該州的成本可能遠高於最初估計的190億雷亞爾（約290億港元）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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