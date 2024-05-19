巴西洪災｜災民坐救生艇奇蹟重逢愛犬　激動落淚擁抱狗狗（有片）

巴西南大河州（Rio Grande do Sul）自4月下旬以來遭受暴雨襲擊，引發世紀洪水，數百個城鎮被淹沒。居民眼睜睜看着家園被洪水吞噬，災情慘重。

彷彿知道主人來接牠

與此同時，網上流傳了一段感人的影片。一名女子搭着救生艇，竟意外和自家寵物狗重逢！影片中可以看到救生艇四周全被大水淹沒，當他們駛過一處地點時，船上的一名女子驚喜發現自己的狗狗就在那裏。

救難人員將救生艇開往狗狗身邊，也牠彷彿也知道主人來接牠了，乖乖地配合指令沒有亂跑，最終一人一狗感動重逢，女子將狗狗緊緊抱在懷中。