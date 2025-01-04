巴西減肥名人不堪父兄過身打擊　體重反彈至380公斤猝逝

一名巴西男子因為成功減重200多公斤而爆紅，但在不幸失去父親和哥哥後，他再度復胖到接近380公斤，就在他重新下定決心減肥後，沒多久卻傳出噩耗，這名男子在睡夢中猝逝，享年37歲。

巴西網紅弗雷塔斯（Gabriel Freitas） IG擁有7萬多名粉絲。2017年，加布里埃爾登上了頭條新聞，當時他體重高達318公斤，為了減重，他參加了一個名為「成為另一個人」的真人實境騷，並成功減下200多公斤，一舉成名。

曾成功減下200多公斤

據悉弗雷塔斯是在青少年時期開始變胖，在參加真人騷的一年半時間裡，他靠着均衡飲食和運動成功瘦身，他勵志的故事也讓巴西民眾印象深刻。