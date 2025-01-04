巴西減肥名人不堪父兄過身打擊　體重反彈至380公斤猝逝

一名巴西男子因為成功減重200多公斤而爆紅，但在不幸失去父親和哥哥後，他再度復胖到接近380公斤，就在他重新下定決心減肥後，沒多久卻傳出噩耗，這名男子在睡夢中猝逝，享年37歲。
巴西網紅弗雷塔斯（Gabriel Freitas） IG擁有7萬多名粉絲。2017年，加布里埃爾登上了頭條新聞，當時他體重高達318公斤，為了減重，他參加了一個名為「成為另一個人」的真人實境騷，並成功減下200多公斤，一舉成名。
曾成功減下200多公斤
據悉弗雷塔斯是在青少年時期開始變胖，在參加真人騷的一年半時間裡，他靠着均衡飲食和運動成功瘦身，他勵志的故事也讓巴西民眾印象深刻。
然而好景不常，父親和哥哥接連過世的打擊讓弗雷塔斯極度消沈，使他的體重再度飆升，來到接近380公斤，幾乎無法靠自己的力量從床上起身。
宣布新的減肥計劃
去年10月，在宣布新的減肥計劃後，他在社交媒體上寫道：「我的一個新階段即將開始。無論付出什麼代價，我都會在上帝的幫助下於11月1日起床。」
沒想到，就在他重新開始減肥的2個月，竟然傳出因為心臟病猝逝的噩耗。他的一名好友表示：「（弗雷塔斯）幾乎是在睡夢中死去的，他並沒有受苦。他在嘗試中死去，他戰鬥到了最後，他非常堅強，我非常尊敬他。他是一個非常好的人，有著一顆非常善良的心。」
而他的粉絲在得知弗雷塔斯去世的消息後，都感到震驚不已：「我簡直不敢相信，我的天。」
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