巴西漢不滿女兒選美未能封后　拔槍射評審遭警員擊斃(有片)

巴西北部帕拉州一估城市近日舉辦選美比賽，一名參賽者的父親因不滿女兒未僅得第4名，未能奪冠，當場拔槍威脅要射擊評審，最後被警員當場擊斃。綜合報道，事發於上月27日在阿爾塔米拉市(Altamira)舉辦的選美比賽，公布比賽結果2小時後，一名男子Sebastião Francisco因不滿女兒只獲得第4名，質疑評審及投票過程而激動拔槍怒指評審。

網上影片顯示，事發時宴會廳內擠滿了人，有保安和多名警員與一名男子推撞，男子突然在腰間拔槍對準其中一名評審後，接著傳出多下槍響，現場民眾嚇得趕緊尋找掩護，現場混亂一片，其後見男子被制服跪在地上。警方表示，事件中男子朝警員開槍，並被警員擊中身亡，在他身上檢獲一把左輪手槍和6發子彈，另有一名男子在槍戰中受傷，將協助警方調查。有報道指，Francisco至少中兩槍，送院後因重傷不治。