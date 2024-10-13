巴西爆6人接受移植後染愛滋　衞生部：恐有其他受害者

獲得器官移植的病者，都如重獲新生，充滿冀盼，以下事件卻變成另一個惡夢。巴西里約熱內盧州衞生部門上周五(11日)公布，有6名病者接受來自2人的器官捐贈，成功移植後發現6名病患都感染可致愛滋病的HIV病毒，震驚全國。衞生部門要求負責檢測捐贈器官的實驗室暫停營運接受調查，當局正在確認是否還有其他受害者。
綜合報道，事緣一名已接受心臟移植的病者健康出問題，經過HIV檢測發現結果呈陽性，另外2名接受腎臟移植病者亦檢測出感染HIV；當局擴大調查後，發現有6名病患是接受2名器官捐贈者的器官移植後，全部感染HIV。衞生部官員11日公布消息，證實有6名病者好不容易等到器官捐贈，卻在成功移植後被診斷出感染HIV。衞生部門表示，從未遇過這種情況，當局已立刻要求負責器官捐贈檢測的實驗室暫停營運，同時，由於該實驗室處理過多宗器官捐贈，不排除還有其他受害者。
所有存放涉事實驗室的捐贈器官需重新檢測
衞生部已經著手安排與此案相關的器官接受者陸續接受檢測，以確認有否移植受感染器官。報道中指出，負責檢測的實驗室從2023年12月以來存放的捐贈器官，都必須重新進行檢測，以確保不會有人再受害。此外，警方也介入調查，可能涉及相關2宗捐贈器官檢測出錯的人士，當中或涉刑責。
事件曝光後震驚全國，引發民眾對器官捐贈者篩選過程的擔憂。里約熱內盧州政府強調，自2006年起當地器官移植服務幫助逾1.6萬名病者，造福大量需要器官捐贈的人，呼籲民眾不要因為這宗醫療失誤，對器官捐贈喪失信心。