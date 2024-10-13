巴西爆6人接受移植後染愛滋　衞生部：恐有其他受害者

獲得器官移植的病者，都如重獲新生，充滿冀盼，以下事件卻變成另一個惡夢。巴西里約熱內盧州衞生部門上周五(11日)公布，有6名病者接受來自2人的器官捐贈，成功移植後發現6名病患都感染可致愛滋病的HIV病毒，震驚全國。衞生部門要求負責檢測捐贈器官的實驗室暫停營運接受調查，當局正在確認是否還有其他受害者。

綜合報道，事緣一名已接受心臟移植的病者健康出問題，經過HIV檢測發現結果呈陽性，另外2名接受腎臟移植病者亦檢測出感染HIV；當局擴大調查後，發現有6名病患是接受2名器官捐贈者的器官移植後，全部感染HIV。衞生部官員11日公布消息，證實有6名病者好不容易等到器官捐贈，卻在成功移植後被診斷出感染HIV。衞生部門表示，從未遇過這種情況，當局已立刻要求負責器官捐贈檢測的實驗室暫停營運，同時，由於該實驗室處理過多宗器官捐贈，不排除還有其他受害者。