巴西狠母將6歲兒斬首 頭顱放膝蓋坐地 男童死前慘哭 街坊欲救無從

《巴西日報》報道，案發於本月20日，26歲女子瑪麗亞(Maria Rosália Gonçalves Mendes)在住所裡殺死6歲親生兒子米格爾。米格爾平日與祖父母同住，每周只有幾天跟母親共處。鄰居指，案發前一晚(19日晚)聽到瑪麗亞家中傳出孩子哭鬧聲，孩子不斷呼救，大叫「很害怕」，一名鄰居聽到後登門，詢問瑪麗亞是否需要幫助。

巴西東北部帕拉伊巴州發生令人毛骨悚然的倫常兇案，一名26歲母親在家中殺害並將6歲兒子斬首，警方接報到場，發現男童無頭屍體躺在廚房地上，母親坐在旁邊，兒子頭顱放在自己膝蓋上……

瑪麗亞帶著兒子應門，她看來很驚慌，米格爾則全身赤裸，不停哭泣。瑪麗亞告訴鄰居，兒子患自閉症，在浴室洗澡時無法控制他。因米格爾身上沒有明顯受虐痕跡，鄰居唯有返家。

警方在凌晨4時10分左右破門入屋，即看到廚房裡血漬斑斑，米格爾身首異處，屍身躺在廚房地上，瑪麗亞則抱著兒子的頭顱，癱軟在旁，動也不動。

警員慢慢行近時，瑪麗亞突然拿起兩把刀威脅，警員立即連開多槍，將她制服。報道指，瑪麗亞身中多槍，隨即被送院搶救，但送到急症室後，她還拿取手術剪刀企圖自殺。她其後接受治療，轉送ICU留醫，情況危殆。

警員嚇壞 須心理輔導

鄰居表示，案發前已多次在社區內目睹瑪麗亞行為怪異，例如會手持利刀到處徘徊。報道指她有精神病紀錄，曾接受治療。警方表示，瑪麗亞1個月前才剛搬進這公寓，與鄰居接觸不多。因案件過於殘暴，其中3名到現場調查的警員事後須接受心理輔導，並暫時休假。