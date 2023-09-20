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國際
2023-09-20 18:30:35

巴西男大學生集體自慰 半裸衝入場慶祝女排贏波 總統盧拉譴責：如此不尊重女性無法接受

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女排得分後，男學生便集體脫褲自慰。(互聯網)

女排得分後，男學生便集體脫褲自慰。(互聯網)

一場球賽，不知所謂！巴西聖保羅市聖阿馬羅大學(University Of Santo Amaro)醫學院女子排球隊，早前到聖卡米洛大學(Sao Camilo University)作賽，爭奪校際女排冠軍，同校足球隊的男學生到場打氣，但當女同學取得分數時，他們在場邊興奮得竟當眾脫褲，集體大動作自慰！完全無視在場人士，特別是女性的感受！

全場人目瞪口呆

更離譜的還在後頭，最後聖阿馬羅大學女排隊奪冠時，男學生們即脫掉上衣集體衝入球場，一邊脫褲自慰、一邊繞著球場跑，實行瘋狂慶祝！他們這樣狂妄，全場球員和觀眾都目瞪口呆。

聖卡米洛大學證實事件在今年4月發生，直至前幾天當日影片才在社交網瘋傳。聖阿馬羅大學周一(18)宣布，已開除6名涉事醫科生。校方表示，該校有55年歷史，「強烈譴責這種完全違背我們學校歷史及價值觀的行為」。

女排奪冠後，男學生即衝入場，一邊自慰、一邊繞場跑。(互聯網)

女排奪冠後，男學生即衝入場，一邊自慰、一邊繞場跑。(互聯網)

總統盧拉：事件無法接受

巴西總統盧拉在紐約出席聯合國大會時被問及事件，表示「這令人無法接受，他們未來將成為醫生，卻做出如此不尊重女性的行為，是不可接受的」。教育部長桑塔納(Camilo Santana)亦批評，稱這些年輕人將成為醫生及未來社會棟樑，但「如此不尊重女性及禮儀的」行為，「令人噁心，且無法接受」。

婦女福利部亦強調：「打破幾個世紀以來貶低女性的文化，屬持續性任務，要仔細審視所有類型的性暴力。像聖阿馬魯大學醫科生那樣的態度，絕對不能被視作正常，必須以嚴厲法律加以打擊。」

警方調查

聖保羅警方已介入調查，若涉事男學生被判猥褻罪成，可判囚3個月至1年，若觸犯性騷擾罪，可能面臨15年監禁。

正於紐約出席聯合國會議的盧拉被傳媒問及事件。(美聯社)

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