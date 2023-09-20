巴西男大學生集體自慰 半裸衝入場慶祝女排贏波 總統盧拉譴責：如此不尊重女性無法接受

一場球賽，不知所謂！巴西聖保羅市聖阿馬羅大學(University Of Santo Amaro)醫學院女子排球隊，早前到聖卡米洛大學(Sao Camilo University)作賽，爭奪校際女排冠軍，同校足球隊的男學生到場打氣，但當女同學取得分數時，他們在場邊興奮得竟當眾脫褲，集體大動作自慰！完全無視在場人士，特別是女性的感受！

全場人目瞪口呆

更離譜的還在後頭，最後聖阿馬羅大學女排隊奪冠時，男學生們即脫掉上衣集體衝入球場，一邊脫褲自慰、一邊繞著球場跑，實行瘋狂慶祝！他們這樣狂妄，全場球員和觀眾都目瞪口呆。

聖卡米洛大學證實事件在今年4月發生，直至前幾天當日影片才在社交網瘋傳。聖阿馬羅大學周一(18日)宣布，已開除6名涉事醫科生。校方表示，該校有55年歷史，「強烈譴責這種完全違背我們學校歷史及價值觀的行為」。