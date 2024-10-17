巴西男玩滑翔傘繩索糾纏墮地慘死　出發前拍片「其實我很驚」(有片)

巴西聖保羅發生致命意外，2名男子在進行滑翔傘運動時，繩索意外交纏在一起，導致其中1人從高空中直接墮地、當場喪命，巧合的是，死者出發前曾自拍影片表示：「其實我很驚」，詎料沒過多久就喪命。
綜合報道，事發於7日，32歲的Lucas Ribeiro Macedo和55歲的Fábio Donizete da Silva在巴西聖保羅一同進行滑翔傘運動時，2人的繩索意外地交纏在一起，隨後迅速墜落。網上影片顯示，2人的滑翔傘繩索交纏，高速下墮，其中一人墮在一幢建築物天台，另一人直接墮地。事件中，Fábio大難不死、僅手臂脫臼，送院經治療後已無大礙。
警告：影片含有危險動作，切勿模仿。內容或會令人情緒不安
死者出發前發片稱「驚得要命」
至於Lucas卻沒那麼幸運，影片顯示他重重摔在地面，最終搶救無效傷重死亡。巧合地，在Lucas出發升空前幾分鐘，他在社交平台發布影片，他既興奮亦擔心的表示：「我現在感覺怎麼樣？其實我怕得要命，我已經好久沒坐飛機了，我的胃很不舒服，心跳得像瘋了一樣，但還是走吧」。報道指，Lucas生前是一名紋身藝術家，他的遺體已於9日安葬，遺下一名女兒。滑翔傘運動屬於高危極限運動，進行前應經過審慎考慮。
#Acidente— André Batata (@batatamarape) October 8, 2024
Piloto que morreu em colisão de paragliders no litoral de São Paulo postou vídeos momentos antes do acidente.
O tatuador vicentino Lucas Ribeiro Macedo, de 31 anos, disse que estava com medo e ansioso.
O piloto de paraglider e tatuador vicentino Lucas Ribeiro Macedo,… pic.twitter.com/lYRR6rl2db