巴西男玩滑翔傘繩索糾纏墮地慘死　出發前拍片「其實我很驚」(有片)

巴西聖保羅發生致命意外，2名男子在進行滑翔傘運動時，繩索意外交纏在一起，導致其中1人從高空中直接墮地、當場喪命，巧合的是，死者出發前曾自拍影片表示：「其實我很驚」，詎料沒過多久就喪命。

綜合報道，事發於7日，32歲的Lucas Ribeiro Macedo和55歲的Fábio Donizete da Silva在巴西聖保羅一同進行滑翔傘運動時，2人的繩索意外地交纏在一起，隨後迅速墜落。網上影片顯示，2人的滑翔傘繩索交纏，高速下墮，其中一人墮在一幢建築物天台，另一人直接墮地。事件中，Fábio大難不死、僅手臂脫臼，送院經治療後已無大礙。