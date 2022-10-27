巴西男玩高空滑索意外墮地亡　自拍最後身影片段曝光(有片)

高空滑索屬於高危活動之一，不時傳出意外故事，進行之前必須謹慎三思。巴西1名男子早前進行高空滑索時，親手自拍過程，詎料滑到一半時卻發生意外，支撐繩子的其中一個高塔突然倒塌，導致他由高處墮地，送院後不幸死亡，約15秒的畫面在網路上瘋傳，警方正在調查意外原因。

綜合報道，巴西39歲男子Sergio Murilo Lima de Santana熱愛刺激運動，10日前往塞阿拉州(Ceará State)一個知名度假景點Canoa Quebrada和朋友度假時，一同挑戰該處著名的高空滑索，沒想到滑到一半時支撐鋼索的其中一個塔台突然倒塌，導致他在半空墮地。從Sergio自拍的畫面可見，自拍影片中可看到，Sergio面對鏡頭表現得十分興奮，然而滑至大約一半時，他整個人突然往下墜落，跌落黃色的沙地上，畫面一陣混亂。從他朋友拍攝的影片中則可看到，Sergio滑到一半時，一個用作支撐另一端鋼索的高塔突然倒塌，鋼索隨之鬆弛，導致他突然墮地。