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國際
2024-01-28 10:15:15

巴西男聞到飛機餐魚扒味過敏　躲入廁所苦撐11小時直到降落為止

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巴西男聞到飛機餐扒排味過敏　躲入廁所苦撐11小時直到降落為止

巴西一名男子幾乎對所有東西過敏，在一次飛機的旅程中，只因為飛機餐提供了魚扒，就逼得他不得不把自己關在廁所裏11個小時。

重則可能呼吸困難休克

32歲的迪亞斯（Lucas Gonçalves Dias）是一名巴西的大學教授，他對許多東西都會出現過敏反應，從一般的花生海鮮、乳製品、乳膠、花粉等，甚至連有強烈氣味的化學物質、動物毛髮、防腐劑都是他的過敏源。如果不小心接觸到任何這些東西，迪亞斯將會出現一系列症狀，輕則皮膚紅腫搔癢，重則可能呼吸困難休克。

某次他必須搭飛機從巴西飛到葡萄牙，由於自己的特殊狀況，迪亞斯在事前就聯絡了航空公司，並請航空公司通知其他乘客配合。迪亞斯回憶說：「當我們登上飛機時，就聽到了廣播提醒，他們沒有提到我的名字，但說得很清楚，我覺得相當受到尊重。」

唯一有空氣過濾的地方

一切都很順利，直到飛機餐出現了魚排。魚的味道散播得很快，迪亞斯立刻就開始盜汗、發癢，臉色變紅。為了避免情況進一步惡化，他只能衝進廁所，因為那裏是唯一有空氣過濾的地方。迪亞斯就這樣待在廁所裏11個小時，直到飛機在葡萄牙降落。

有人覺得迪亞斯似乎太小題大做，但他過去的經歷讓他不敢掉以輕心。迪亞斯表示，在過去的8年已因類似狀況住院20多次。其中最嚴重的一次，是鄰居煮蝦時的氣味飄進他家，導致他出現過敏性休克，當護理人員趕到時，他臉色已經發青，送院時更一度心臟驟停，後來才發現醫護人員手上的乳膠手套也是過敏源之一，才會越搶救越嚴重。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）
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