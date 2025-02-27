巴西發現2.37億年前爬行動物化石 推測是現今這種動物的祖先｜恐龍進化

科學家在巴西發現約2.37億年前中生代的新爬行動物化石，有助研究恐龍起源及進化。(互聯網)

巴西南大河州聖瑪麗亞聯邦大學(UFSM)研究員在南大河州城市南天堂(Paraíso do Sul)，發現約2.37億年前中生代的新爬行動物化石，長約80厘米，對恐龍起源及進化等研究提供最新線索。

新物種屬原鱷龍科

CNN巴西新聞頻道周三(26日)報道，這個新物種屬原鱷龍科(Proterochampsidae)，古生物學家認為，它在爬行動物的進化中有至關重要的地位，可能是短吻鱷、鱷魚和恐龍的相同起源。

新物種的骨骼特徵

根據這項在科學雜誌《波蘭古生物學報》發表的研究，這種爬行動物命名為Retymaijychampsa beckerorum，名稱結合希臘語和巴西原住民瓜拉尼語(Guarani)，意指「長著強壯腿的鱷魚」，其骨骼特徵讓研究員認為它是四腳和肉食性動物。