巴西發現2.37億年前爬行動物化石 推測是現今這種動物的祖先｜恐龍進化

巴西南大河州聖瑪麗亞聯邦大學(UFSM)研究員在南大河州城市南天堂(Paraíso do Sul)，發現約2.37億年前中生代的新爬行動物化石，長約80厘米，對恐龍起源及進化等研究提供最新線索。
新物種屬原鱷龍科
CNN巴西新聞頻道周三(26日)報道，這個新物種屬原鱷龍科(Proterochampsidae)，古生物學家認為，它在爬行動物的進化中有至關重要的地位，可能是短吻鱷、鱷魚和恐龍的相同起源。
新物種的骨骼特徵
根據這項在科學雜誌《波蘭古生物學報》發表的研究，這種爬行動物命名為Retymaijychampsa beckerorum，名稱結合希臘語和巴西原住民瓜拉尼語(Guarani)，意指「長著強壯腿的鱷魚」，其骨骼特徵讓研究員認為它是四腳和肉食性動物。
強壯後肢的作用
研究員推斷，強壯的腿骨表明該物種具有非常強壯的後肢，可能用於快速攻擊來伏擊獵物。
新物種以巴西家族命名
發現化石的土地屬於巴西貝克爾(Becker)家族，研究員為表揚該家族向聖瑪麗亞聯邦大學捐贈數塊化石，以家族姓氏「貝克爾」為新物種命名。
該大學表示，由於發現的稀有化石為數不少，對出土化石進行分類及準備的研究團隊仍在現場，希望今年內可讓新發現的化石公開展示。