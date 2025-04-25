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國際
2025-04-25 10:45:22

巴西白堊紀「地獄螞蟻」化石曝光　物種歷史推前1000萬年

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螞蟻是地球常見生物之一。（示意圖／photoAC）

科學家近日在巴西一座博物館的收藏中，發現一隻幾乎被忽視的化石標本，是迄今為止最古老的螞蟻化石，距今已有約1.13億年歷史，將螞蟻出現的時間往前推進了近1千萬年。

已絕種的海多螞蟻亞科

美國CNN報道，該化石由巴西聖保羅大學動物學博物館研究員雷佩科（Anderson Lepeco），於去年9月在整理化石標本時意外發現，化石來自巴西東北部的克拉圖層（Crato Formation），該地因其卓越的化石保存狀態而聞名。

雷佩科表示，這隻已滅絕的螞蟻屬於一種名為「地獄螞蟻」（Hell ant）的物種，學名為「Vulcanidris cratensis」，隸屬於已絕種的海多螞蟻亞科（Haidomyrmecinae），並不與現代螞蟻有直接關係。

截然不同的獵食策略

報道表示，過去已知的地獄螞蟻大多發現於緬甸和法國的琥珀中，距今約9,900萬年，而這次發現於石灰岩中的化石，則可追溯至約1.13億年前，顯示螞蟻在白堊紀早期，已分布於全球各地。

更令人驚訝的是，這隻螞蟻擁有前所未見的特徵，現代螞蟻的下顎是左右移動夾擊獵物，而該化石螞蟻則有像「鐮刀般的上顎」，從頭部兩側向前延伸，類似「叉車」般從下往上刺穿或夾持獵物，展現出與現代螞蟻截然不同的獵食策略。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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