巴西研究：高溫乾旱不利種植 Arabica咖啡豆價格創30年新高

巴西研究機構周三(19日)表示，巴西消費量最大的咖啡品種阿拉比卡(Arabica)咖啡豆，今年2月創下近30年來最高價格。
聖保羅大學應用經濟高級研究中心(Cepea/ESALQ/USP)公布的數據顯示，2025年每袋阿拉比卡咖啡豆的價格上漲至500元巴西雷亞爾(約678.4港元)以上，反映市場低庫存、高需求，以及對目前收成的擔憂。
甚麼因素導致Arabica咖啡豆價格飆升？
該研究中心於本月12日公布，第6型阿拉比卡咖啡豆的指標性價格，上漲至每袋2769.45元巴西雷亞爾(約3,756.3港元)，刷新自1996年有統計以來的最高紀錄。研究中心指，阿拉比卡咖啡豆在巴西國內外的低庫存，導致價格持續升高。此外，2025年至2026年巴西咖啡預期產量「適中」，亦讓市場保持警惕。儘管價格持續高企，阿拉比卡咖啡豆的需求仍熾熱，對價格帶來更大上升壓力。
氣候條件影響咖啡豆種植
氣候是2025年產量的另一擔憂因素。根據該研究中心評估，儘管2024年10月以來咖啡產區有良好降雨量，讓2025至2026年預期收成趨正面，但阿拉比卡咖啡豆正處於本季生長的最後階段，而2月份的降雨量預計將低於歷史平均水平，氣溫將高於同期正常水平。這些因素已開始引起咖啡種植者擔憂。
去年高溫乾旱不利咖啡豆收成
研究員指出，2024年大部分時間的高溫和乾旱，讓2025年至2026年預期產量帶來不利影響。儘管近期的降雨帶來了樂觀預期，但未來幾天熱浪引起的高溫，也將對最終收成有著決定性影響。
研究中心還指出，高溫天氣除了對咖啡豆品質不利，還會在收成前導致咖啡豆變乾，對2025、2026年度收成產生負面影響。