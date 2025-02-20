巴西研究：高溫乾旱不利種植 Arabica咖啡豆價格創30年新高

巴西研究機構周三(19日)表示，巴西消費量最大的咖啡品種阿拉比卡(Arabica)咖啡豆，今年2月創下近30年來最高價格。

聖保羅大學應用經濟高級研究中心(Cepea/ESALQ/USP)公布的數據顯示，2025年每袋阿拉比卡咖啡豆的價格上漲至500元巴西雷亞爾(約678.4港元)以上，反映市場低庫存、高需求，以及對目前收成的擔憂。

甚麼因素導致Arabica咖啡豆價格飆升？

該研究中心於本月12日公布，第6型阿拉比卡咖啡豆的指標性價格，上漲至每袋2769.45元巴西雷亞爾(約3,756.3港元)，刷新自1996年有統計以來的最高紀錄。研究中心指，阿拉比卡咖啡豆在巴西國內外的低庫存，導致價格持續升高。此外，2025年至2026年巴西咖啡預期產量「適中」，亦讓市場保持警惕。儘管價格持續高企，阿拉比卡咖啡豆的需求仍熾熱，對價格帶來更大上升壓力。