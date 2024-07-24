巴西研究：鯊魚體內首次驗出可卡因 人類毒品污染海洋響警號

巴西研究員在當地捕獲的鯊魚體內驗出可卡因(Cocaine)及其衍生物苯甲醯芽子鹼(Benzoylecgonine)。這是科學家首次在野生鯊魚體內驗到可卡因，揭露在城市中吸食的毒品通過污水渠排到大海的環境污染問題。
巴西克魯茲基金會(Fiocruz Foundation)這項研究本月15日發表於《整體環境科學》(Science of The Total Environment)期刊。研究員分析在里約熱內盧海岸捕獲的13條巴西尖鼻鯊(Brazilian Sharpnose Shark，學名：Rhizoprionodon lalandii)，並在牠們體內驗到殘留毒素。
超過9成鯊魚驗出可卡因
結果顯示，92%的鯊魚肌肉和23%的鯊魚肝臟中含有可卡因。這是研究員首次在野生鯊魚體內驗到可卡因，引起科學界對人類行為污染海洋、嚴重危害海洋生態的另一擔憂。
為何巴西鯊魚體內含可卡因？
研究指出，鯊魚被可卡因污染可歸因於幾個因素，主要是巴西毒品使用量增加，以及不妥善處理污水。許多可卡因被毒販或吸毒者丟進馬桶或下水道以毀滅證據，導致沿海水域受毒品污染。
此外，研究選擇的巴西尖鼻鯊在沿海一帶生活，更容易受到人類污染的影響。研究員在這些鯊魚體內驗到的可卡因比例高，顯示其他海洋物種也可能受污染，儘管污染對牠們產生不一樣的影響。
鯊魚是檢測污染的哨兵物種
克魯茲基金會生物學家戴維斯(Rachel Ann Hauser-Davis)解釋，鯊魚在海洋生態系統中發揮很重要的作用，因為牠們是捕食者，是食物鏈的核心，所以也是檢測環境破壞、污染的哨兵物種(sentinel species)。
巴西人常吃鯊魚
她指，環境污染直接影響自然界的物種和人類生活，生態系統健康與人類健康息息相關。鯊魚受可卡因污染也引發對人類健康潛在風險的擔憂，因為里約熱內盧和巴西其他地區的人經常吃鯊魚肉。
研究結論
研究得出結論：有必要擴大對巴西海岸違禁藥物的環境監測研究，並詳細調查對環境健康的影響和相關風險；更嚴格的污染控制和污水處理措施對於保護海洋生物以及人類健康至關重要。