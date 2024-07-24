巴西研究：鯊魚體內首次驗出可卡因 人類毒品污染海洋響警號

巴西尖鼻鯊在沿海一帶生活，更容易受到人類污染的影響。(互聯網)

巴西研究員在當地捕獲的鯊魚體內驗出可卡因(Cocaine)及其衍生物苯甲醯芽子鹼(Benzoylecgonine)。這是科學家首次在野生鯊魚體內驗到可卡因，揭露在城市中吸食的毒品通過污水渠排到大海的環境污染問題。

巴西克魯茲基金會(Fiocruz Foundation)這項研究本月15日發表於《整體環境科學》(Science of The Total Environment)期刊。研究員分析在里約熱內盧海岸捕獲的13條巴西尖鼻鯊(Brazilian Sharpnose Shark，學名：Rhizoprionodon lalandii)，並在牠們體內驗到殘留毒素。

超過9成鯊魚驗出可卡因

結果顯示，92%的鯊魚肌肉和23%的鯊魚肝臟中含有可卡因。這是研究員首次在野生鯊魚體內驗到可卡因，引起科學界對人類行為污染海洋、嚴重危害海洋生態的另一擔憂。