巴西索女醫生攀行駛中貨車狂毆外遇夫　事後自拍露腹肌解䆁

巴西一段影片在網路上瘋傳！影片顯示一名女子巴在行駛中的車門上，不斷朝車內狂毆，還想拔斷後照鏡。後來女子身分證實是當地一名有名的索女醫生，因為發現丈夫外遇，才會氣得做出危險舉動。

索女醫生外出剛好撞見丈夫外遇

據《每日郵報》等外媒綜合報道，在網路流傳的這段影片當中，一名長髮女子冒險站在一輛行駛中的黑色輕型貨卡的側邊踏板上，不斷朝車內揮舞，並奮力要拔掉車子的後照鏡。期間她不斷狂吼，激動拍打車身，場面相當混亂。

而在另一段影片當中，駕駛車子的男性下車，憤怒的將這名女子推開。

事後，巴西當地一名頗具盛名，從事醫美的索女醫生達亞娜 (Dayana Segtowich)證實，做出瘋狂舉動的女主角正是她本人。

據悉，事件發生於12月7日晚間的貝倫市街頭，她外出撞見丈夫外遇。有網路消息指出，當時她的商人丈夫法布里奇奧（Fabrício Segtowich）載著一名女性健身教練開出汽車旅館，剛好被達亞娜直擊，才會上演正宮搏命攀車門的戲碼。