巴西美女醫生疑感情糾紛被男友殺害　遺體全裸被塞入行李箱

28歲年輕女醫師被發現陳屍在自家公寓且遺體全裸被塞進行李箱內。（圖／翻攝自臉書）

巴西聖保羅州一名28歲年輕女醫師，18日被發現陳屍在自家公寓且遺體全裸被塞進行李箱內，臉上有刀傷，警方初判疑感情糾紛，所以認為男友涉有重嫌，現已被逮捕。

友人預感女醫生被害報警

根據外媒《每日星報》指出，28歲值班醫師塔莉塔（Thallita Fernandes）在巴迪巴西特市（Bady Bassitt）一間急診室工作，事發前一天晚間塔莉塔（Thallita Fernandes）傳給友人的最後一則訊息寫道，「我不能說。我今天工作很忙」，但友人知道她17日那一天沒有工作，加上她平時回訊息很快，接下來卻整整一天沒有消息，令友人起疑報警。

警方表示，大樓人員指出18日上午有鄰居抱怨聽見打鬥聲，還有目擊到塔莉塔交往約一年半的26歲男友戴維（Davi Izaque Martins Silva），疑似當天感情糾紛沒有共識，雙方起爭執，才會動下殺機。從監視器畫面中可看見戴維18日下午冷靜走出公寓叫的士離開。

沒想到友人的預感沒有錯！於是友人擔心塔莉塔安危於是報警處理，警方表示，18日下午4點多抵達公寓，但是大門被鎖上，於是請來鎖匠開門，不過奇怪的是當時屋內沒有任何人，但是浴室和臥室發現血跡，所以警方懷疑有打鬥痕跡，沒想到在行李箱中找到塔莉塔全身赤裸的遺體，而且臉上有疑似以刀刺出的傷口。消息一出震驚當地社區，醫界也紛紛發聲，對噩耗表示哀痛。

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