巴西蛋5月爆禽流感日本6月禁輸入　台灣8月檢出動物用藥超標才停止進口

近期巴西進口台灣的雞蛋驗出致癌物，引起物議沸騰，但早在5月15日，巴西出口的雞肉與雞蛋就出現問題。《路透社》報導，巴西5月15日就確診首件高致病性禽流感（HPAI）疫情，接著又陸續在7個州發現50件HPAI案例，之後在巴西東南部聖靈州（Espírito Santo）一處非商業農場，發現首例非野生鳥類罹患HPAI。

巴西聖靈州一處非商業農場傳出雞隻禽流感病例，日本農林水產省隨即宣布禁止進口該州的雞肉、雞蛋。待日本防檢主管機關完成檢驗報告，才能恢復進口該州其他地區的雞肉與雞蛋。近期巴西進口台灣的雞蛋驗出致癌物，引起物議沸騰，但早在5月15日，巴西出口的雞肉與雞蛋就出現問題。《路透社》報道，巴西5月15日就確診首件高致病性禽流感（HPAI）疫情，然後又陸續在7個州發現50件HPAI案例，之後在巴西東南部聖靈州（Espírito Santo）一處非商業農場，發現首例非野生鳥類罹患HPAI。

日本是巴西第3大禽肉進口國

到了6月28日，日本農林水產省為防止病菌隨進口病雞擴散，宣布暫停進口巴西聖靈州與聖塔卡達琳娜州（Santa Catarina）的雞肉、雞蛋，需待日本防檢主管機關的檢驗報告結果，才能決定是否恢復出口。日本是巴西第3大禽肉進口國，當時巴西農漁業部（MAPA）發布聲明，質疑日方的進口禁令，稱2國在衛生協議上未達成一致。巴西農業部部長法瓦羅（Carlos Fávaro）之後為了此事，特別出訪日本與南韓，希望日方在得到檢驗報告結果後，可將禁止雞肉、雞蛋出口之範圍從整個州縮減至「病例現蹤城市」。只要日本同意，除了聖靈州些哈市（Serra）及聖塔卡達琳娜州的馬拉卡甲市（Maracajá）等出現禽流感病例城市，其他地區所產的雞肉與雞蛋近期就能恢復出口。反觀台灣，由農業部專案進口的「巴西帶殼蛋」在8月檢出動物用藥「氯黴素」超標，才宣布停止進口，雖衛福部食藥署日前在新聞稿中表示該批問題雞蛋未流入市面，但台日兩國的做法大相逕庭，值得深思。

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